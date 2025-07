БАНСКО БЕШЕ СТОЛИЦАТА НА РОКА

Три вечери, шест емблематични банди, хиляди фенове и атмосфера, която ще се помни дълго – така премина рок фестивалът, който разтърси сърцето на Банско от 17 до 19 юли.

Под звездното небе на Пирин, площадът в центъра на града се изпълни с мощен звук, горещи емоции и истински рок заряд. Стотици гости от цялата страна – и не само – се стекоха в Банско, за да се насладят на магията на музиката и да споделят тръпката от едно наистина грандиозно събитие.

Всяка вечер точно в 20:00 ч. сцената се превръщаше в арена на енергия, страст и безкомпромисен рок. Състави като АХАТ, NO MORE MANY MORE, HAMMERHEAD, ODD CREW, МИЛЕНА СЛАВОВА и впечатляващият финал със SEVI, вдигнаха градуса до максимум. А с помощта на опитния DJ и харизматичния водещ, атмосферата бе още по-жива и зареждаща.

Фестивалът доказа, че музиката не познава граници – пееща и танцуваща публика, обединена от ритъма на рока.

Община Банско за пореден път показа, че културният живот в града не спира да се развива. С природна красота, гостоприемство и жажда за изкуство, Банско продължава да бъде притегателен център за меломани, артисти и ценители на добрата музика, изкуство и традиции.

