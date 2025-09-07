Банско Байк Фест стигна до най-високото село на Балканите

След успешния старт на Банско Байк Фест на националния празник с велорали до хижа Вихрен, вторият фестивален ден беше не по-малко атрактивен и предизвикателен.

Колоездачите изминаха 70-километрово трасе през териториите на общините Банско и Белица.

Маршрутът – от Банско до най-високо разположеното село на Балканите, Орцево (1555 м н.в.), и обратно – включваше положителна денивелация от 1200 метра.

Състезанието премина при отлична организация и безупречно обезпечаване на сигурността от страна на МВР.

Сред първите, достигнали Орцево, беше Любен Дурчов(Гъри) – емблематична фигура в банското колоездене. Всички участници бяха топло посрещнати от зам.-министъра на туризма Павлин Петров, кмета на Банско Стойчо Баненски, зам.-кмета Георги Доневичин и символичния домакин – кмета на Белица Радослав Ревански.

Организаторите и колоездачите изказаха специална благодарност на кмета на Белица за спешния ремонт на пътя до с. Орцево.

Над 70 колоездачи участваха във втория фестивален ден, а доайенът сред тях беше 77-годишният Константин Котев – истинско вдъхновение за всички.

Паралелно с тура до Орцево, над 80 участници караха по планинските пътеки над Банско, а в градския парк десетки деца се забавляваха на пъмп трака.

На празничния 8-ми септември – Рождество на Пресвета Богородица, колоездачите ще поемат към якорудското село Аврамово в гурме тур, който ще включва и съвместно преживяване с Родопската теснолинейка.

Facebook

Twitter



Shares