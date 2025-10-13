„Бански фукли“ отново с високо отличие

Танцов състав „Бански фукли“ отново впечатли любители и професионалисти – този път на сцената на Летния театър в Сандански.

С много енергия, емоция и всеотдайност, атрактивните „Бански фукли“ покориха сърцата на публиката и заслужено спечелиха наградата на журито на фестивала „Сандански пее, заиграва – Пирина разлюлява“.

На юбилейното десето издание на фолклорния форум, съставът с хореограф и ръководител Райна Асeва се представи блестящо и в двата конкурсни кръга. За автентични танци – с уникалните бански хора „Шам-шам, бела Недо“ и „Извор вода извирала“, а за сценична хореография – с разработката „Пирински танц“.

Както винаги, независимо от повода и сцената, „фуклите“ изпълниха пространството с емоции и енергия и успяха да предадат настроението си на публиката, която ги възнагради с бурни аплодисменти, потвърждавайки оценката на журито.

Тази награда идва само седмици след като съставът спечели най-голямото отличие „Златна брадва“ на един от най-престижните европейски фолклорни фестивали в Закопане, Полша. Междувременно танцьорите подготвиха и нова програма, с която достойно защитиха своята репутация на българска сцена.

Хореографията на Райна Асeва, отличена в Сандански, ще бъде представена и пред публиката в Банско на 18 октомври, на сцената на НЧ „Никола Вапцаров – 1894“.

Facebook

Twitter



Shares