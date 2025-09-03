Банкомат за улеснение на гражданите ще бъде поставен в ж.к. „Дунав“ в град Свищов

По настояване на жителите, в един от отдалечените квартали в град Свищов ще бъде поставена АТМ машина на водеща банка, уточни кметът на Свищов. Устройството ще бъде инсталирано на търговски обект на инвеститор, в квартал „Дунав“, където в момента текат ремонтни дейности. Кметът Генчо Генчев подчерта, че при разговори с възрастните хора, живущи в ж.к. „Дунав“ е разбрал за затрудненията, с които се сблъскват, поради липсата на банкомат в близост и разходите, които правят, за да отидат до централната част на града. За улеснение на жителите в квартала, устройството за теглене на пари скоро ще заработи, а кметът Генчев изразява лична благодарност както към ръководството на банката за съдействието, така и към собственика на супермаркет „Дунав“ Антон Антонов за разбирането и за предоставената площ в сградата на магазина.

