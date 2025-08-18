Балканите треперят: кабелният бос Стоян Реджов отново изплува

Балканите настръхнаха. Албания, Гърция, Македония и Сърбия треперят, а Румъния вече е в шок. Причината не е военна криза или международен скандал, а появата на нов играч в медийната джунгла – кабелният бос Стоян Реджов от благоевградско.

След фалита на ТВ „Дартс“ и „възкресението“ с чужди пари, босът от Благоевград се завръща с новия си сайт „Балкан Нюз“ и 127 верни последователи

Собственикът на фалиралата кабеларка ТВ „Дартс“, който след дълговете се беше покрил като мокра мишка, отново изплува на повърхността. Този път с гръм, трясък и фейсбук страница със завидните 127 последователи. Новият му проект носи гръмкото име „Балкан Нюз“.

Според концепцията на Реджов, всяко балканско семейство трябва да бъде въоръжено с перфоратор, за да пробие стените си и да прокара кабелните му партенки. В тях, заедно с националните „сейвоте“, ще текат и „дописките“ на новата медия.

Последният му „успех“ беше опитът да възкреси местната кабеларка с пари на доказан чуждестранен мошеник, който успя да прецака целия Благоевград – и с медии, и с футбол.

Дали този път Реджов ще изплува окончателно или пак ще се гмурне в дълговете, предстои да видим.

„Топ Преса“ му пожелава успех, защото и на цирка му трябва публика.

