„Българските песни, изпети на нов глас“: БГ ДУЕТЪТ с бляскав Коледен концерт в Пловдив

Един много специален „Коледен концерт“ очаква пловдивчани и гости на града в навечерието на празниците.

На 23 декември 2025г. от 19.00 часа в ДК „Борис Христов“ ще гостува БГ ДУЕТЪТ – един от най-мелодичните български мъжки дуети, зад който стоят гласовете на Милчо Соколов и Кирил Веселинов. В свят, в който музиката е мост между поколенията, БГ ДУЕТЪТ се откроява като свеж и емоционален музикален проект, който съчетава носталгията по златните български песни, представени в нови съвременни аранжименти и със свой собствен почерк.

С изключителен финес и артистично присъствие, БГ ДУЕТЪТ предлага на публиката един прецизиран и завладяващ репертоар, в който всяка нота разказва история. Независимо дали изпълняват емблематични песни като „Телефонна любов“, „Не остарявай любов“, „Горчиво вино“, „Среща“, или поднасят специални тематични концерти като „8 песни за Жената“, те успяват да създадат специална, но и бляскава атмосфера, която грабва сърцата на зрителите.

БГ ДУЕТЪТ не просто изпълняват песни – те ги преоткриват. Съчетанието на добра вокална техника, интересни аранжименти и модерна интерпретация ги превръща в любимци на ценителите на качествената музика. Всеки техен концерт е празник за сетивата – елегантен, стилен и пълен с емоции. Защото българската музика има значение!

И двамата изпълнители завършват музикално образование, но в различни специалности. Милчо Солаков – поп и джаз пеене, в класа на проф. Етиен Леви, а Кирил Веселинов – Кико /както го наричат приятелите му/ – класическо пеене в класа на проф. Асен Селимски. Музикалният им талант проличава още от най-ранна детска възраст. Милчо свири на акордеон и учи пеене при джаз примата проф. Стефка Оникян, с която реализира първите си професионални записи в БНР, а Кико е част от легендарния „Хор на софийските момчета“, с диригент проф. д-р Адриана Благоева. Срещата им през зимата на 2000 година поставя началото на дует „Rosso & Nero“ /„Червено и Черно“/ – първият музикален проект на изпълнителите, който прераства в дългогодишно приятелство.

Днес, двамата талантливи изпълнители обединяват гласовете си, за да вдъхнат нов живот на добре познатите български хитове, но поднесени в запазената марка на БГ ДУЕТЪТ, който завладява сцените в страната с неповторим заряд и страст. Специалното им събитие „Българските песни, изпети на нов глас“ – концерт, посветен на съхранението, развитието и популяризирането на българската поп култура е изпълнен с романтика и въздействаща музика, която остава дълго в сърцата на публиката. Ако към това прибавим невероятно красивата сцена, безкомпромисния звук, впечатляващите визуални ефекти и осветление, както и завладяващата харизма на изпълнителите, резултатът е истински музикален празник за сетивата. Всяка песен оживява по нов и вълнуващ начин, поднесена с изключителна емоция и професионализъм.

Публиката в Пловдив ще има възможност не само да се наслади на едни от най-обичаните български хитове, но и да стане част от едно незабравимо преживяване, което ще остави траен отпечатък в сърцата ѝ!

Ако търсите музика, която да ви накара да се усмихнете, да ви разчувства и да ви потопи в топлата прегръдка на българската песен, „Коледният концерт“ на БГ ДУЕТЪТ в е събитието, което ще докосне сърцето на всеки един докосва сърцето!

Билети се продават онлайн в мрежата на Grabo.

Facebook

Twitter



Shares