Българските баскетболисти тренираха в Русе преди старта на квалификациите за Евробаскет 2029

Националният отбор се подготвя в „Арена Русе“ за първия си двубой срещу Румъния, а местните фенове имаха възможност да видят отблизо Александър Везенков

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол проведе тренировка в „Арена Русе“ като част от последния етап на подготовката си за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

На заниманието присъства заместник-кметът на Русе Борислав Рачев, който поздрави старши треньора Любомир Минчев и баскетболистите и им пожела успех в предстоящите срещи.

„За Русе е чест да бъде домакин на националния отбор и да посрещне едни от най-добрите български баскетболисти. Пожелавам на Любомир Минчев и на целия екип спокойствие, увереност и силен отборен дух в предстоящите мачове. Вярвам, че с добра игра и характер българските „лъвове“ ще зарадват всички, които ги подкрепят“, заяви Рачев.

Русе с амбиции за още големи баскетболни събития

По време на посещението заместник-кметът разговаря със старши треньора Любомир Минчев и председателя на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.

Сред обсъдените теми бяха подготовката на националите, предстоящият двубой срещу Румъния и възможностите Русе да продължи да бъде домакин на спортни лагери и значими баскетболни събития.

Разговорите засегнаха и развитието на баскетбола сред децата и младите хора в града, както и значението на срещите им с водещи български спортисти.

България започва срещу Румъния

Националният тим остава в Русе до 28 август, след което ще отпътува за Румъния.

Първият мач на България от група D на втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 е на 30 август в Тулча, където „лъвовете“ ще се изправят срещу домакините от Румъния.

Официалната тренировка в „Арена Русе“ беше наблюдавана и от местни баскетболни привърженици. Един от най-големите центрове на внимание беше звездата на българския баскетбол Александър Везенков, когото феновете имаха възможност да видят отблизо преди началото на квалификационната кампания.