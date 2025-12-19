Българският фолклор прозвуча в сърцето на Европа с народен хор „Трепетлика“

Днес народен хор „Трепетлика“, с ръководител Пепа Запрянова, към Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, взе участие в коледния концерт на най-голямото европейско училище – Брюксел IV, превръщайки сцената в истински празник на българския дух и традиции.

Препълнената концертна зала, изпълнена с родители, учители и ученици от различни националности, посрещна с вълнение и дълги аплодисменти изпълненията на хора, които създадоха празнично настроение и оставиха незабравими впечатления у публиката.

С богатия си репертоар и автентично звучене народен хор „Трепетлика“ представи красотата и дълбочината на българския фолклор, доказвайки още веднъж, че българската народна песен е живо културно наследство, което докосва и обединява хората, независимо от граници и езици.

В рамките на посещението се проведоха и срещи с представители на българската секция в училището, които преминаха в изключително сърдечна и приятелска атмосфера. Срещите създадоха възможност за пълноценен диалог, затвърдиха чувството за принадлежност към българската културна общност и подчертаха значението на съхраняването и популяризирането на българските традиции, фолклор и музика далеч от родината. Бяха обсъдени идеи и отправени покани за бъдещи срещи и съвместни инициативи, свързани с културния обмен и представянето на българското изкуство на международна сцена.

Участието на народен хор „Трепетлика“ в коледния концерт на Брюксел IV се превърна в истински празник за всички присъстващи и в ярък пример за достойно представяне на българската култура в сърцето на Европа, оставяйки трайни спомени, топли емоции и вдъхновение за нови творчески срещи.

