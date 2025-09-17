Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян с участие в престижен фестивал

На 25 септември т.г. нашият камерен оркестър ще участва с концерт в 49-то издание на Международния фестивал „Дни на камерната музика“, Габрово, 2025 г.

За поредна година музикантите ни ще представят изкуство от най-висока класа в този престижен форум, определян като най-мащабния за тази година по брой концерти и участници. Фестивалът е посветен на 165 г. от обявяването на Габрово за град и е наситен с разнообразни предложения и изненади за публиката, съобщават организаторите. В програмата над 90% от произведенията ще прозвучат за пръв път в Габрово, а някои за пръв път в България. Любопитен момент в поредното издание на този фестивал е възрастовия диапазон на изпълнителите. Най-малкият участник ще е на 9 години, а най-възрастният е маестро Чифчиян – доайен на българските диригенти и ръководител на нашия оркестър. Фактът, че във фестивалния афиш редом до „Софийски солисти“ стои и Български камерен оркестър – Добрич говори много. Както неведнъж е твърдял Иван Стоянов – диригент, ръководител на Габровски камерен оркестър и директор на фестивала: „Български камерен оркестър – Добрич е абониран за този фестивал“. Високата оценка несъмнено се дължи на упоритата работа на оркестрантите под ръководството на Маестро Чифчиян, на талант и професионализъм. Оркестърът ни продължава да пренася във времето най-ярките образци от огромното наследство в класическата музика и успява да го представи по най-изискан начин в настоящето. Програмната политика на оркестъра да не следва конюнктурата и комерсиализацията в изкуството го движи към нови културни предизвикателства и в резултат се постига стойностен репертоар приеман радушно от публиката. Изпълненията на нашите музиканти са конкурентни на съвременната оркестрова стилистика и много специални като енергиен заряд и вдъхновение. Всеки техен концерт впечатлява с висок професионализъм, широк диапазон от емоции, оркестров баланс и уникална визия за всяко от изпълняваните произведения. Маестро Чифчиян с присъщата си деликатност умее да „извади“ от оркестъра ювелирни звукови линии, представят се богати интерпретации с почти илюстративно въздействие върху публиката. Музикалните образи са плътни и носят послания, които са поднесени с чувство за мяра и добър естетически вкус. Точно това ще поднесе Български камерен оркестър – Добрич на концерта в Габрово и то точно на 25 септември – Ден на Добрич, изпълнявайки програмата:

Пиетро Маскани – Интермецо от операта „Приятелят Фриц“

Йоханес Брамс – Струнен квинтет №2, Сол мажор, оп.111

Сашо Младенов – Триптих /премиера/

Да пожелаем успех !

