Български график със специалната награда в международен конкурс за екслибрис във Варна

Христо Керин бе отличен за творба, посветена на 100-годишнината на „Варненско лято“, а конкурсът събра 329 автори от 35 държави

Един от утвърдените български графици и майстори на екслибриса – Христо Керин, получи специалната награда, посветена на 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, в тазгодишния Международен конкурс за екслибрис във Варна.

Отличието бе връчено на тържествена церемония в галерия „Графит“ от артистичния директор на фестивала проф. Марио Хосен.

Специалната награда е учредена с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна, като художници от различни страни са били поканени да създадат произведения, вдъхновени от вековната история на „Варненско лято“.

Голямата награда отиде при китайски автор

Стогодишнината на музикалния фестивал е тема и на екслибриса, спечелил Голямата награда на конкурса. Негов автор е китайският художник Ю Уанг.

Отличието му бе връчено от Нели Вълчева, директор на Фондация за изкуство „Йордан Петков“, която е организатор и домакин на събитието.

Заради големия брой произведения с висока художествена стойност тази година е учредена и допълнителна награда на фондацията. Тя е присъдена на Константин Калинович от Украйна за изключителен принос към изкуството на екслибриса.

Председателят на международното жури доц. Димо Колибаров отличи още двама български автори – Петър Великов и Анна Тихонова-Йорданова.

Наградата на Съюза на българските художници получи Веселин Дамянов – Вес, а свои отличия връчиха Сдружението на варненските художници и галерия „Ларго“.

842 произведения от 35 държави

Международният конкурс тази година събира 329 автори от 35 държави, които участват с общо 842 графични произведения, изпълнени чрез различни класически и съвременни техники.

След селекцията на международното жури за конкурсната изложба са избрани произведения на 200 художници от цял свят.

Експозицията може да бъде разгледана до 15 септември в галерия „Графит“, след което от 16 до 30 септември ще бъде представена в галерия „Ларго“.

България за първи път е домакин на световния конгрес на FISAE

Конкурсът е част от програмата на 41-вия конгрес на Международната федерация на екслибрис обществата FISAE, който се провежда във Варна от 1 до 6 септември 2026 г.

Събитието има историческо значение за българската художествена сцена, тъй като за първи път в над 70-годишната история на конгреса България е негов домакин.

Във Варна се срещат художници, колекционери, галеристи, арт мениджъри и представители на екслибрис организации от различни държави.

Домакинството е спечелено от Фондация за изкуство „Йордан Петков“, а провеждането на конгреса се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Фонд „Култура“ на Община Варна.

Русенският конкурс за екслибрис също гостува във Варна

Част от програмата е и изложбата „EXLIBRIS-EXLIBRARY. 22 години Международен конкурс за екслибрис на РБ „Любен Каравелов“ – Русе“.

Експозицията представя произведения от фонда на утвърдения международен конкурс на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Изложбата се открива на 3 септември от 18:30 часа в галерия „Ларго“ и ще остане достъпна за посетители до 15 септември.