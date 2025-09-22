Българо-китайски икономически форум във Видин

Видин бе домакин на Българо-китайски икономически форум.

Той се проведе в Културен център „Жул Паскин”, а неговата цел бе популяризирането на региона и представянето на възможностите за инвестиции като основна предпоставка за развитието му. Събитието бе реализирано по идея и инициатива на кмета на община Видин д-р Цветан Ценков, а на него присъстваха заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, заместник-кметът по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Мартин Дончев и заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Румен Лилов.

Във форума взеха участие 10 водещи световноизвестни китайски компании, представени на най-високо управленско ниво от техните мениджъри, както следва: Lumaotong Group Ltd.; China Reform Holdings; China Huaxin Holdings Co., Ltd. Shanghai Huishitong Investment Management Co., Ltd.; Shanghai World Union Real Estate Consultants Co., Ltd.; Zhongjian Global Supply Chain Health Industry Alliance; Shanghai Linna Industrial Investment Center; Shanghai Yijin International Trade Co., Ltd.; Shangjian Changxing Health Management Consulting Co., Ltd.; Shanghai Shouguang Technology Co., Ltd.

Те развиват своите дейности в областта на: диверсифицирани комплексни инвестиции, недвижими имоти, енергетика, управление на финансови инвестиции и услуги, здравеопазване, частен капитал, индустриални инвестиции и управление на активи, търговията с козметични суровини, медицински програми за интервенция при хронични заболявания, базирани на изкуствен интелект, автомобилостроене и други. От българска страна участие взеха представители на президентството на Република България, Видинската търговско-промишлена палата, Дирекция „Бюро по труда”, организации и фирми, базирани в региона.

Форумът бе открит официално от видинския градоначалник Цветан Ценков. „Добре дошли в старопрестолния Видин. България е втората държава в света, признала Китайската народна република в края на 40-те години на миналия век, което превръща нашите две страни в дългогодишни партньори и приятели. През 2019 година между президентите на България и Китай бе подписано стратегическо споразумение за сътрудничество, което е една добра основа за нашата бъдеща съвместна работа.”, заяви той. Приветствие към участниците бе поднесено и от Александър Пулев, съветник по иновациите на българския президент и бивш министър на иновациите и растежа.

Пред китайските гости бяха представени 6 презентации. Заместник-кметът Десислава Тодорова представи община Видин в демографски, икономически, социален, физикогеографски и културно-исторически аспект. Индустриална зона Видин юг бе представена на потенциалните инвеститори от нейния изпълнителен директор Цветомира Илиева. Архитектурно студио „Амфион” представи идеен проект на високотехнологичен (Hi-Tech) парк на територията на бившето военно поделение край крепостта „Баба Вида”. Представени бяха и две фирми – с изцяло изградена и готова за експлоатация материална база и за преработка на нефтопродукти. Компанията „Балкански индустриален парк”, представлявана от един от предходните министър-председатели на България – Жан Виденов представи проекта си за Индустриален парк „Дунав” край Видин.

Китайските компании също представиха накратко своето портфолио от дейности. Те изразиха желанието си за сътрудничество с община Видин. Форумът, който бе успешен, постигна и своя първи резултат: компанията

Lumaotong Group Ltd., глобален доставчик на услуги, платформа за управление на активи и фасилитатор на проекти между Китай, Азия и Европа, заяви готовността си да разкрие фирма във Видин, която да превърне града в smart city. Компаниите, които се занимават с финанси, декларираха от своя страна възможност за финансиране на бъдещи съвместни проекти.

Програмата на Българо-китайския икономически форум включваше още обиколка на културно-исторически забележителности, посещение на Рибния фестивал в село Кошава и запознаване с българския фолклор и традиции, посещение на Северна и Южна промишлени зони на град Видин, свободна дискусия и неформални бизнес-контакти на борда на яхта по време на разходка по река Дунав и официална вечеря.

Facebook

Twitter



Shares