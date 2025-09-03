България е готова да стане 21-вия член на еврозоната на 1.01.2026 г., стана ясно на инфосреща в Община Стара Загора днес

„За мен като финансист няма спор за ползите, които ще получим от въвеждането на еврото“, е мнението на зам.-кмета Светослав Колев

България е по-готова от всякога да приеме единната европейска валута от 1 януари 2026 г., декларира днес в Стара Загора зам.-министърът на финансите Методи Методиев. Как процесът на преминаване от лева към еврото да бъде ефективен и да се реализира лесно и безпроблемно, бе разисквано на втората от общо 28 информационни срещи у нас, организирани от Министерството на финансите и с активното съдействие на Община Стара Загора. Местната изпълнителна власт бе представена от зам.-кмета с ресор „Финанси, бюджет и икономика“ Светослав Колев и от зам.-кмета с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев, в срещата участва и председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова.

„Делят ни само няколко седмици от практическото приемане на еврото от 1 януари 2026 г., резултат от дългогодишен политически ангажимент, поет от българската държава още при влизането ѝ в Европейския съюз през 2007 г.“, припомни зам.-министърът на финансите. „България извървя дълъг път, в който се включиха редица правителства и стотици експерти, както и работодателски и синдикални организации, целият неправителствен и академичен сектор, гражданите. Проведоха се нелеки структурни реформи, беше адаптирана законодателната база на Република България, за да отговорим на критериите за еврозоната. Целият публичен сектор е регистрирал пълна готовност от гледна точка на адаптацията си и на информационните системи и софтуери, които работят с евро: над 2000 софтуера в 525 публични администрации на централно и местно ниво. Това като постижение е изключително сериозно“, подчерта Методи Методиев.

Идеята на финансовото министерство е да бъде колкото се може по-близо до местната администрация, до бизнеса и до гражданите в оставащите седмици до края на кампанията, затова организира 28 срещи в 28-те най-големи градове в България.

„За мен като финансист няма спор за ползите, които ще получим от въвеждането на еврото и винаги съм защитавал икономики, които да бъдат конкурентни, отворени вериги с добавена стойност в тях“, е мнението на зам.-кмета Светослав Колев. „Това е последната стъпка от приобщаването ни към единната валута. Безспорно ще ни донесе очакваните ефекти и възможности за развитие. Но ние като администрация няма как да не реагираме на страховете на нашите съграждани, затова мястото за въпроси и дебати е тук, а с известна активност този преход ще бъде плавен и приемлив“, дефинира зам.-кметът.

„Въвеждането на еврото по никакъв начин няма да повиши сметките за електроенергия“, увери присъстващите зам.-министърът на енергетиката Георги Самандов. „Не валутата осигурява просперитета на една нация, а нейната икономика. Това, което еврото като валута прави, е да гарантира повишаване на предвидимото и сигурно развитие на българската икономика“, посочи експертът.

Как ще изглеждат българските евромонети демонстрира в своята презентация Соня Димитрова, началник на отдел в Министерство на финансите. Те ще носят изображенията на Мадарския конник, Св. Иван Рилски и Св. Паисий Хилендарски. „По този начин ще разпространяваме нашата идентичност сред повече от 350 милиона граждани на Европейския съюз“, заяви Соня Димитрова.

„На първи януари ще се събудим освен в Новата 2026-та година и в Еврозоната. България ще стане 21-вата пълноправна страна членка на тази група. Превалутирането на стойностите ще бъде според официалния валутен курс, който е неотменимо фиксиран и ще се запази без промяна и занапред – курсът остава 1.95583“, каза още представителят на МФ.

„Не можем да си позволим да се използва съкратена формула или пък едно към две за по-лесно, използва се целият курс с всичките 5 знака след десетичната запетая. На сайта evroto.bg има качен калкулатор, който е лесен за използване от лева в евро и обратно. Има специфични правила в Закона за въвеждане на еврото в Република България и те се отнасят до заплатите, пенсиите и социалните плащания, където закръгляването е винаги в полза на получателя – ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, винаги закръгляваме с единица нагоре“, поясни още Соня Димитрова.

Законът за въвеждане на еврото дава възможност при цени, представяни с повече от два знака след десетичната запетая – телеоператорите имат такива цени за мобилни данни, ВиК-дружествата също, както и цената за достъп до електрическата мрежа на киловатчас, да се запази след превалутиране същия брой знаци след десетичната запетая на цената в евро.

Димитрова направи кратък преглед на гратисните периоди, свързани с въвеждането на единната валута у нас. От 1 януари 2026 г. официалната валута на България е еврото. От първи до 31-ви януари 2026 г. левът остава законно платежно средство, но само за плащания в брой в магазина, например, като търговецът ще бъде длъжен да ни връща рестото в евро. След 1 февруари 2026 г. вече никъде няма да се приема плащане с левове кеш. Трудовите договори, договори с доставчици или за някаква услуга, нормативните актове и правни документи, в които има заложени стойности в лева, ще се превалутират автоматично по официалния курс без да се налага да правим каквото и да било. Това е принципът за автоматичност и приемственост, разписан в закона.

Изискването за двойно обозначаване на цените на стоки и услуги, които ни се предлагат на нас като потребители, ще бъде валидно до 8 август 2026 г. Забранено е на търговците да увеличават цените си, освен ако няма обективни икономически фактори извън контрола на самия търговец: например, ако се увеличат производствените разходи или минималната работна заплата, поскъпне наемът за помещението, цената на електроенергията или др. Предвидени са сериозни санкции за търговците, контролните органи са НАП, Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор, които стриктно ще следят за спазването на това изискване. Данъчните декларации ще се подават в лева, тъй като ще касаят отчетен период, в който официалната валута у нас все още ще е била лев.

На сайта на КЗП www.kzp.bg хората могат да подадат жалби или сигнали, ако се натъкнат на случаи на неправомерно повишаване на цените. Нека бъдем активни граждани и проявяваме нетърпимост към нарушението на Закона за въвеждане на еврото, призова зам.-министърът на финансите Методи Методиев.

Посъветвайте възрастните си близки да обменят парите си на части и плавно, без да се доверяват на други хора, призова Жечо Жечев от Министерството на икономиката и индустрията.

На единния телефонен номер на НАП за цялата страна: 0700 18 700, гражданите и представителите на фирми могат да получат актуална информация, съобщи представителят на агенцията Пламен Георгиев.

Имаме нужда от тези разяснителни кампании, тъй като у нас има изкривяване на информационната и политическата среда, както и склонност към политически спекулации по темата, формулира министърът на образованието Красимир Вълчев. Поздравявам Община Стара Загора затова, че домакинства тази дискусия, както и представителите на бизнеса, които присъстват тук и подхождат прагматично и отговорно по сериозната тема, добави Красимир Вълчев. „Факт е, че не можем да оценим днес всички ползи от приемането на еврото, защото страничните ползи от влизането в еврозоната вероятно ще са повече от преките, свързани със завършването на един процес на интеграция, който в дългосрочен план има неоценими ползи“, смята министърът на образованието. „За последните вече 18 години ние имаме безспорни резултати. В началото на века България започна от ниво 28% от средноевропейските доходи по покупателна способност, сега сме на 66%“, посочи министърът. „Бидейки част от ЕС, България подобрява икономическите си показатели“, обобщи Красимир Вълчев.

„Днес бяхте свидетели и чухте експертни разяснения от всички институции и държавни органи, които имат участие в предстоящия процес по преминаването към единната европейска валута. От името на администрацията на Община Стара Загора и лично от името на кмета Живко Тодоров искам да благодаря на Министерството на финансите, на Министерството на икономиката, на НАП, НОИ, КЗП и на всички, които дадоха своя принос днес в посока на защита на интересите на гражданите и на бизнеса“, отбеляза в заключение зам.-кметът Светослав Колев. „Ще продължим да комуникираме по темата и да задаваме въпроси. Разговорът остава отворен. Стремим се към конкурентна икономика и гладко да се извърви пътят към преминаването към еврото. Финализирането на процеса дава перспектива за равно начало, което е борбата на фирмите, които произвеждат и изнасят и възможността им да се наложат на европейските и световните пазари“, синтезира за финал Светослав Колев.

Facebook

Twitter



Shares