Балетно студио „Буратино“ приема деца и ученици



Балетно студио „Буратино“ продължава приема на деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст за класовете по класически балет.

Занятията се провеждат три пъти в седмицата- понеделник, сряда и петък в Балетната зала на студиото на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, втори етаж в сградата на Общински съвет – Пловдив.

Програмата, по която се работи е съобразена за всяка възрастова група. В студиото се изучават ритмика и пластика, класически и исторически танци, характерни и модерни танци. Възпитаниците на студиото редовно участват в концерти, фестивали и събития. Новият творчески сезон предвижда сценични изяви, както в страната, така и извън нея, които ще дадат възможност на децата да покажат таланта си пред широка публика.

На 9-ти юни през настоящата година, БС “Буратино” отбеляза своя 60-годишен юбилей в залата на Дом на културата “Борис Христов”. Създадения концертен състав поема творческите изяви на балетната школа и на основата на танцовото изкуство дава необходимите знания, навици, танцувална техника, сценично присъствие и общочовешки добродетели.

Много от учениците на БС „Буратино” стават професионални балетни артисти и днес танцуват по сцените в България и чужбина.

