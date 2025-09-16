Бадминтон-скуош клуб Пазарджик със сребърни медали и вицешампионската титла от Държавното отборно първенство по бадминтон

На 13–14 септември 2025 г. в гр. София, зала „Европа“, се проведе Държавното отборно първенство за мъже, жени и смесени отбори.

В надпреварата участваха 18 отбора и над 200 състезатели от цялата страна.

Бадминтон-скуош клуб Пазарджик се представи блестящо, завоювайки сребърните медали и вицешампионската титла след изключително оспорван турнир.

В предварителната група победи убедително отборите на Стара Загора с 5:0 срещи, “Академик”- София с 5:0 срещи и “Арда”- Кърджали с 4:1 срещи.

Така се класираха за полуфинал заедно с победителите от другите три групи: “Виктори” -София, “Левски-Люлин”- София и “ВИАС”- София. На тегленият жребий на полуфинал се паднаха с “ВИАС”- София,където единично мъже Стефан Гърев загуби от Илиян Стойнов, единично жени Неслихан Арин спечели с 2:1 гейма срещу Тереза Швабикова, двойка мъже Стефан Гърев и Антон Каисти спечелиха с 2:0 гейма, двойка жени Гергана Павлова и Рая Пашова загубиха от Тереза Швабикова и Христомира Поповска с 22:20/21:17, като общия резултат в мача стана 2:2 отборни срещи. Така решителен се оказа мача на смесени двойки , където Антон Каисти и Неслихан Арин изиграха изключителен и много драматичен двубой, в който пропуснаха три геймпойнта първия гейм и го загубиха с 22:24 , втория гейм го взеха с 21:19 и в третия-контра гейм губихме 16:11 , наваксаха и обърнаха резултата 20:17. Загубиха три мачпойнта и ги изравниха 20:20 , като всяка от двойките имаше по няколко точки за затваряне на мача, но накрая успяха да вземат мача с 27:25 и отборния мач с 3:2 срещи.

На финала се изправиха срещу “ Виктори” София, които победиха в другия полуфинал “ Левски-Люлин” София с 3:0 срещи. В първият мач загуби смесената двойка,тъй като старата контузия от това лято на Неслихан Арин в коляното се обади. На двойки жени Гергана Павлова и Рая Пашова, бяха повече от убедителни и след разгромяваща игра победиха с 2:0. В четвъртият мач загуби двойката мъже и за съжаление и отборния мач с 3:1 срещи.

Изключително силно представяне от целия отбор, в изключително тежко първенство с множество качествени чуждестранни състезатели.

Ръководството и състезателите на клуба изказват искрена благодарност към Община Пазарджик, Общинския съвет и кмета на града г-н Петър Куленски за подкрепата, грижите и финансовата стабилност, които позволяват на клуба да реализира възможностите си и да постига високи спортни резултати.

