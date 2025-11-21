Бъдещи юристи от НБУ се включиха в Дните на отворените врати на Апелативната прокуратура – София

През втория ден на инициативата „Отворени врати“ Софийската апелативна прокуратура посрещна студенти от Нов български университет, придружени от техния преподавател по наказателно право доц. д-р Ралица Костадинова и асистента Мартин Петров. Гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на държавното обвинение и с ключови принципи на наказателния процес.

Събитието беше насочено към практическото обучение на бъдещите юристи – от подсъдността до реалните механизми за събиране и оценка на доказателства.

Лекцията беше водена от прокурор Нина Янева, която подчерта, че правото е „жива материя“, изискваща непрекъснато учене, наблюдение на практиката и аналитичен подход.

„Където и да сте — в житейска ситуация или в съдебната зала – проявявайте уважение към всички“, акцентира магистратът. Тя направи аналогия с Наказателния кодекс, в който фокусът, главният герой в процеса е обвиняемият: „Заради човека пред нас ние събираме доказателства, анализираме и вземаме решения – защото зад всяко производство стои живот и съдба.“

Прокурор Янева насърчи студентите да развиват критично мислене, широта на познанието, умения за общуване и чувствителност към човешките отношения в техните детайли — компетентности, без които работата на прокурора е немислима. „Учете се и от противника в залата – наблюдавайте, слушайте, питайте“, допълни тя.

В рамките на срещата студентите дискутираха практически казус, свързан с квалификация на деяние и формулиране на правните и фактическите елементи, необходими за доказването му. Така те имаха възможност да усетят логиката на наказателния процес и сложността на прокурорската работа в реални условия.

По време на дискусията бяха обсъдени актуални обществено значими наказателни дела, които поставят фокус върху трудностите при доказването и върху необходимостта от задълбочен анализ, прецизност и правилни процесуални решения. Именно случаите с висока обществена чувствителност показват в пълна степен професионалната отговорност, която носи прокурорът.

„Нашата задача е да установим фактите, да свържем всички елементи и да достигнем до истината“, подчерта прокурор Янева. Тя припомни, че качественият наказателен процес цели виновният да бъде осъден, а наказанието – да бъде справедливо, балансирано и да изпълнява своята превантивна и поправителна функция.

С провеждането на Дните на отворените врати Софийската апелативна прокуратура цели да насърчава открития диалог между институцията и младите юристи. В дух на професионално партньорство беше изразена готовност сътрудничеството да продължи, като бъдеща среща може да се осъществи в НБУ.

