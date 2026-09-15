Бъдещето на Стара Загора днес пое към класните стаи

17 300 ученици ще започнат новата учебна година в училищата на територията на общината. От тях 1403-ма са първокласниците

Заместник-кметовете и секретарят на Община Стара Загора бяха част от празника на децата и учениците – бъдещето на Стара Загора.

Заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова откри учебната година в обновените бази на ОУ „Самара“ и ДГ №66 „Детски Рай“.

Реконструкцията и модернизацията на ОУ „Самара“ обхващат както учебната сграда, така и училищния двор. Обновени са фасадата и покривите на учебния корпус. Основният ремонт на ДГ №66 „Детски рай“ също обхваща сградата и дворното пространство, като са изпълнени мерки за енергийна ефективност, достъпност и безопасност. И в двете сгради са приложени мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.

Сред най-съществените новости е новият физкултурен салон, изграден във вътрешния двор и свързан със съществуващата сграда чрез топла връзка. Пространството осигурява условия за двигателна активност и спорт на децата през цялата година.

Заместник-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев стана част от първото събитие за новата учебна година в ППМГ „Гео Милев“ и IX ОУ „Веселин Ханчев“.

В ППМГ „Гео Милев“ той поздрави ръководството, учителите, учениците и родителите и отбеляза, че днешното начало е не само нова страница за учениците, но и поредна стъпка в историята на едно от най-елитните училища в Стара Загора. Радостин Танев насърчи учениците да бъдат любознателни, смели и упорити и да не се страхуват от трудните задачи, защото именно те им дават възможност да развият своите способности. С думи на благодарност и вдъхновение зам.-кметът се обърна и към учениците и учителите на IX ОУ „Веселин Ханчев“. Той припомни, че училището е мястото, където младите хора се изграждат като личности, и пожела на всички успешна и ползотворна учебна година.

При възпитаниците на VI ОУ „Св. Никола“ и Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в Стара Загора беше зам.-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева. Тя пожела на учениците смело и любознателно да вървят по пътя на образованието и подчерта значението на науката, образованието и културата за изграждането на увереност и вяра в бъдещето. На учителите тя благодари за подкрепата, която оказват на децата не само в учебния процес, но и във всекидневното им развитие.

Празникът в ЦСОП започна с водосвет за здраве и благоденствие. Зам.-кметът Делчева подчерта, че в центъра вижда много вяра, любов, сила и увереност, но и че успехите на децата са възможни благодарение на общите усилия на учители, родители и специалисти. „Нека през новата учебна година сълзите да бъдат само от радост и Бог да бди над всички Вас!“, пожела Павлина Делчева.

Зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев беше гост на тържествата по повод първия учебен ден в ОУ „Кирил Христов“ и ГПЧЕ „Ромен Ролан“. В ОУ „Кирил Христов“ той поздрави директора Катя Георгиева, педагогическия колектив, учениците и родителите, като отбеляза, че първият учебен ден поставя началото на още една година, изпълнена с възможности, знания и мечти. Специално към първокласниците Колев отправи пожелание да бъдат смели, постоянно търсещи и да не спират да мечтаят, а на учителите пожела вдъхновение. За първата и постоянна подкрепа – родителите – търпение и много поводи за гордост от успехите на техните деца.

В ГПЧЕ „Ромен Ролан“ зам.-кметът поздрави директора Теодора Николова, преподавателите, учениците и родителите. Той подчерта, че 15 септември е не само ново начало, но и ден, който в гимназията носи усещане за традиция, принадлежност и гордост. По думите му вече 60 години училището изгражда поколения, за които знанието, развитието и успехът са път към бъдещето.

Светослав Колев направи и съпоставка между образованието преди 100 години и днес, подчертавайки възможностите, които младите хора имат днес. Той призова учениците да ценят всеки момент, който прекарват заедно в училище, в ученето и спорта. Като възпитаник на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ зам.-кметът сподели лични спомени от първите си дни в гимназията и подчерта, че именно приятелствата, създадени там, често остават най-истинските и ценни за цял живот.

Във Второ основно училище в Стара Загора „Петко Рачов Славейков“ секретарят на Община Стара Загора Николай Диков пожела година пълна с нови приятелства, но и с нови отговорности. Всеки нов ден да е нов урок, но и нова усмивка. В бързия дигитален свят той помечта на глас: Пазете и уважавайте училището, то не е просто място за знания, то е дом за достойни хора.

ПГСАГ „Лубор Байер“ в Стара Загора отвори врати за 83-ти път, за да посрещне своите възпитаници. По традиция главният архитект на Община Стара Загора Николай Василев поздрави учениците от гимназията, в която самият той е започнал професионалния си път.

Арх. Василев подчерта, че ПГСАГ „Лубор Байер“ е училище с утвърдени традиции в подготовката на добри специалисти, които придобиват знания и умения, близки до реалната практика и отговарящи на изискванията на съвременното проектиране и строителство. Той насърчи гимназистите да бъдат любопитни, да задават въпроси, да учат с желание и да вярват в собствените си способности.

По традиция от името на община Стара Загора Живко Тодоров подари на всички първокласници книжка- „Децата от нашия дом“ с автор акад. Крум Георгиев. Тази година прага на училището за пръв път пристъпват 1403 първолаци от общо 17 300 ученици. Подарък за първия учебен ден са подготвили и Сдружение „Национален фенклуб Берое – Стара Загора“ и Професионален футболен клуб „Берое – Стара Загора“ ЕАД. Всяко първолаче ще получи брандиран несесер и моливи.

На добър час! Чуваше се отвсякъде днес в празничния град Стара Загора. Не просто като пожелание за успех, а като вълнение. Мост между сигурното вчера и непознатото утре. Като вяра, като време, като криле.