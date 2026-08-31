Баба Минка от Бенковски посрещна 101 години с Ботеви стихове и български песни

Столетницата отпразнува рождения си ден сред четири поколения и сподели своята рецепта за дълголетие: „Ще работиш! Ще обичаш хората!“

Минка Шкодрова от село Бенковски отпразнува своя 101-ви рожден ден по необикновен начин – с поезия, български песни, спомени и най-близките си хора. За празника до нея бяха дъщеря ѝ Росица, внукът ѝ, двете ѝ правнучета, приятели и хора, които я обичат и уважават.

Вместо гостите да подготвят програма за рожденичката, баба Минка сама им подари незабравими моменти. На 101 години тя демонстрира впечатляваща памет, като рецитира произведения на Христо Ботев, сред които „Хаджи Димитър“.

Музиката също заема специално място в живота ѝ. Пред гостите тя изпя „Солунските братя“ и „Тръгнала Румяна“.

Песен събра поколенията

Един от най-емоционалните моменти настъпи, когато към баба Минка се присъедини нейната 10-годишна правнучка Росица. Момичето живее в София и от години се занимава с музика.

Прабаба и правнучка изпяха заедно „Хубава си, моя горо“, превръщайки рождения ден в истинска среща между поколенията. Малката Росица поздрави рожденичката и с песента „Самодива“, с която е печелила отличия от конкурси.

Любовта към българската песен и поезия очевидно продължава да живее и в следващите поколения на семейството.

Зад дългия житейски път на Минка Шкодрова стоят десетилетия труд и постоянство. Голяма част от живота си тя е прекарала в земеделието и принадлежи към поколението, за което работата е била не просто задължение, а начин на живот.

Специален подарък за 101-вия рожден ден

Поздрав към рожденичката отправи и кметът на община Марица Димитър Иванов. В поздравителния си адрес той пожела на баба Минка здраве, спокойствие и още много години сред хората, които я обичат.

Сред подаръците от Община Марица особено я зарадва „Личното тефтерче на Христо Ботев“, издадено от Боян Ботйов – наследник на рода на поета и революционер.

Баба Минка отговори с благодарност и благословия: „Господ здраве да дава на Димитър Иванов! Господ здраве да дава на всички“.

„Ще работиш! Ще обичаш хората!“

На въпроса каква е тайната да достигнеш 101 години, Минка Шкодрова дава прост отговор – любовта към хората.

„Няма да лъжеш, няма да крадеш! Ще работиш! Ще обичаш хората!“, е нейното послание към следващите поколения.

В Бенковски я познават като трудолюбива жена с голямо сърце. Сред местните хора тя е известна и с умението си да лее куршум, с което през годините е помагала на стотици хора.

Днес баба Минка е потребител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и изразява благодарността си за грижите, които общината полага за възрастните хора.

А на своя 101-ви рожден ден тя показа, че годините могат да съхранят не само спомените, но и песните, стиховете и обичта към хората.