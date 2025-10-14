Авторски концерти, изложби и премиери на книги в Есенния салон на изкуствата във Варна

Есенният салон на изкуствата ще се проведе във Варна в периода от 15 октомври до 18 ноември.

Традиционният форум събира живопис, музика, литература, кино и танц в едно общо културно преживяване.

Откриването ще се състои на 15 октомври от 18:00 ч. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ с изложбата „Оригинал и отпечатък“ на Любен Стоев (1939–2016). Вечерта ще продължи с прожекцията на документалния филм „Моят чичо Любен“, посветен на твореца. Същата вечер, от 20:00 ч. на сцена „Раковина“, зрителите ще могат да гледат филма „Скритата красота на Северния бряг“ на Николина Борисова – Vivia Niki.

Програмата на салона включва още авторски концерти, изложби, премиери на книги и съвременен танц. Финалът на ще бъде поставен на 18 ноември, отново в ГХГ „Борис Георгиев“ с концерт под надслов „Барок и съвременност“ – изпълнение на дуото Ивайло и Десислава Ангелови и Мандолинен квинтет „Сезони“.

Програма:

Откриване – 15 октомври (сряда)

18:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Изложба „Оригинал и отпечатък“ на Любен Стоев (1939–2016) и прожекция на филма „Моят чичо Любен“

20:00 ч. – Сцена „Раковина“

Прожекция на документалния филм „Скритата красота на Северния бряг“ на Николина Борисова – Vivia Niki

18 октомври (събота)

19:00 ч. – Сцена „Раковина“

Концерт с авторска музика на група Echoo Balkan Samba

20 октомври (понеделник)

18:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Представяне на новата книга на Георги Бърдаров „Адажио за Мария“ от издателство „Мусагена“

23 октомври (четвъртък)

19:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Концерт на Салонен камерен ансамбъл. Програма: Л. В. Бетовен, Л. Фаренк, А. Шнитке

24 октомври (петък)

19:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Класически концерт на трио „INFINITO“, финансиран по програма на Европейския съюз. Програма: Й. Брамс, Г. Форе, Р. Мучински

25 октомври (събота)

19:00 ч. – Концертно студио БНР – Варна

Джаз-концерт на Теодор Петков Трио. Програма: авторска музика на Теодор Петков

27 октомври (понеделник)

18:30 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Литературно-музикална вечер на Сдружението на писателите – Варна. Представяне на книгите „Моят Вапцаров“ на Петър К. Стойков, „Сенките в душата“ на Свилен Лапаков, „Долината на сърцето“ на Стефка Маринова и „Шарен свят“ на Женя Маринова. Специално участие на Красимир Йорданов (китара)

3 ноември (понеделник)

19:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Концерт на Камерния оркестър на варненските учители „Анима“ с диригент Георги Зайранов, Хор на варненските учители „Арс Музика“ и деца-солисти от НУИ „Добри Христов“ – Варна

10 – 21 ноември

18:00 ч. – Галерия 33 – Варна

Изложба „Замислена вода“ на Николай Петров

12 ноември (сряда)

19:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Концерт на „Варненските солисти“ – Варненски камерен оркестър с диригент Ганчо Ганчев. Програма: Й. С. Бах, Г. Ф. Телеман, П. И. Чайковски

14 ноември (петък)

19:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Танцово съвременно представление „Отражения“. Автор и хореограф – Искра Проданова

15 ноември (събота)

18:30 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

„Барок и съвременност“ – камерен концерт на квартет към Държавна опера – Пловдив със солист Марио Бобоцов (пиано). Програма: Й. С. Бах, В. Заимов, Др. Йосифов, Кр. Кюркчийски. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата

17 ноември (понеделник)

18:30 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

Бароков камерен концерт на Мандолинен квинтет „Сезони“. Солисти: Ивайло Ангелов (мандолина), Евдокия Бобоцова (мандолина), Милен Джуров (китара). Програма: А. Вивалди, Г.Ф. Телеман, Г. Хендел, Й. Хайдн. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата

Закриване – 18 ноември (вторник)

18:30 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

„Барок и съвременност“ – заключителен концерт на дуото виола/пиано – мандолина/пиано Ивайло и Десислава Ангелови и Мандолинен квинтет „Сезони“. Програма: А. Пярт, Г. Форе, К. Муниер, Л. В. Бетовен, П. Владигеров, Р. Балкански, Ц. Минкин, Н. Харизанос. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата

