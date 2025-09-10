Автобусните линии № 3, 8 и 22 ще се движат с обичайния си маршрут днес

Отлагат се дейностите по дървесната растителност по бул. „Славянски“

Община Стара Загора информира, че предвидената за днес, 10 септември 2025 г., санитарна сеч на дървета по бул. „Славянски“ – в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Отец Паисий“, се отлага. Причините са технически. Превозните средства на обществения транспорт, изпълняващи автобусни линии № 3, № 8 и № 22, ще се движат по утвърдения си маршрут.

Община Стара Загора се извинява на гражданите за причиненото неудобство!

Facebook

Twitter



Shares