Авиационен поздрав ще бъде част от Деня за демонстрация на способности на въоръжените сили в парк „Артилерийски“

Авиационният поздрав ще бъде част от Деня за демонстрация на способности на въоръжените сили в парк „Артилерийски“

Жителите и гостите на Стара Загора ще могат да наблюдават авиационен поздрав с два самолета Су-25 на 1 октомври 2026 г. Прелитането ще бъде част от Деня за демонстрация на способности на въоръжените сили, който ще се проведе в парк „Артилерийски“.

По информация на организаторите Военновъздушните сили планират прелитане на двойка самолети Су-25 над града между 10:00 и 10:30 часа.

Гражданите, както и хората, които живеят и работят в района, се уведомяват предварително за планираното прелитане.

Българската армия ще демонстрира своите способности

Денят за демонстрация на способности е насочен към представяне на възможностите на Българската армия пред широката публика.

Сред основните цели на инициативата е и насърчаването на интереса към военната професия, особено сред учениците и младите хора.

Авиационният поздрав със Су-25 ще бъде част от програмата и ще даде възможност на посетителите да наблюдават отблизо един от елементите, свързани с дейността на българските Военновъздушни сили.

Събитието се организира от Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация, със съдействието на Община Стара Загора.

Демонстрациите ще се проведат на 1 октомври в парк „Артилерийски“ в Стара Загора, а прелитането на двата Су-25 е планирано в интервала между 10:00 и 10:30 часа.