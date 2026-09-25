„Августиада 2026“ събра в Стара Загора вино, култура и хилядолетна история

Четиринадесетото издание на Фестивала на виното и културното наследство събра производители, ценители и гости, а 22 финалистки се борят за короната „Царица на Августиада 2026“

Античната улица на Августа Траяна отново оживя с вино, музика, кулинария и срещи между хората. В Стара Загора официално беше открито 14-ото издание на Фестивала на виното и културното наследство „Августиада“, което тази година събира 40 винарни, а специален международен гост е Република Молдова.

В официалното откриване участва секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, който приветства организаторите, изложителите и гостите. Сред официалните гости бяха посланикът на Република Молдова в България Н. Пр. Емил Жакота, заместник областният управител Зоя Колева, както и представители на институции и партньорски организации.

Николай Диков: „Августиада“ е една от емблемите на Стара Загора

В приветствието си Николай Диков подчерта, че за своите 14 издания фестивалът е намерил специално място в живота на града, събирайки историята и настоящето, традициите, труда на хората и общуването между тях.

„Има събития, които просто са дати в календара, но има и такива, които остават в паметта на хората. „Августиада“ несъмнено е от вторите“, заяви Диков.

Той обърна специално внимание и на мястото, на което се провежда фестивалът – Античната улица на Августа Траяна, където миналото и настоящето на Стара Загора се срещат по естествен начин.

По думите му тук виното разказва истории за плодородието на българската земя, труда на хората, традициите, които се предават, и бъдещето, което се гради заедно.

„Този фестивал е една от емблемите на Стара Загора. Нека и днешната „Августиада“ среща доброто вино, хубавата храна и най-вече човешкото общуване“, каза още Николай Диков.

Молдова е специалният международен гост

Заместник областният управител Зоя Колева определи „Августиада“ като пример за срещата между хилядолетната история на Стара Загора и съвременния облик на града. Тя акцентира върху връзката между виното, традициите, културата, земята и човешкия труд.

Специален международен акцент тази година е участието на Република Молдова. Посланикът на страната в България Н. Пр. Емил Жакота представи участието на молдовските винопроизводители и покани гостите да се запознаят с винената култура на Молдова.

В знак на партньорството председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов връчи на посланика знака на „Августиада“ – символ от Стара Загора, който дипломатът да отнесе със себе си в Молдова.

Галина Нифору от „Ойнорама“, съорганизатор на фестивала и председател на Българската асоциация на износителите на вино, открои участието на нови изби и разнообразието от вина от различни краища на България.

22 финалистки се борят за короната

Един от най-очакваните моменти от първата вечер на „Августиада 2026“ е изборът на „Царица на Августиада 2026“.

За короната се състезават 22 финалистки, избрани сред общо 85 кандидатки. Победителката ще бъде посланик на фестивала през следващата година.

„Августиада 2026“ се организира от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и „Ойнорама“ в партньорство с Община Стара Загора.

Фестивалът продължава на 26 и 27 септември на Античната улица. Посетителите ще могат да участват във винени и кулинарни дегустации, да се срещнат с производители, да разгледат занаяти и да се включат в съпътстващата културна програма.