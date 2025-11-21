AVANTASIA ЗА ПЪРВИ ПЪТ С КОНЦЕРТ В СОФИЯ

Немската звездна формация идва в България на 10 юни 2026 по покана на Bulgarian Live Music

За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супер група AVANTASIA, които ще свирят на 10 юни 2026-а в Asics Arena. През 25-годишното си съществуване AVANTASIA се превърна в една от най-големите водещи сили в метъла, с десет успешни албума (като например Moonglow, който достигна до номер 1 в класациите), изцяло разпродадени световни турнета и участия като хедлайнери на всички най-важни метъл фестивали.

През пролетта на 1999 г., тогава само на 21, вокалистът Tobias Sammet решава да скочи в дълбокото, за да изпълни мечтата си за солов проект, в който да работи с музикалните си герои. Първият сингъл на AVANTASIA излиза през пролетта на 2000г. и с него е създаден нов музикален жанр – „метъл опера“.

През годините с AVANTASIA са работили имена като Michael Kiske, Alice Cooper, Dee Snider, Floor Jansen, Joe Lynn Turner, Rudolf Schenker, Sharon den Adel и много други.

Очаква се в София, звездната формация да изпълни сет от над два часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и нови парчета от последния им албум „Here Be Dragons“, излязъл на пазара през февруари тази година и считан за най-мощния албум на групата до момента.

AVANTASIA: 10 юни, 20:00 часа Asics Arena.

Билетите влизат в продажбаот понеделник, 24-и ноември в 10:00 часа в мрежата на Eventim

