Асеновград въвежда мобилно приложение за градския транспорт

Приложението показва времето за пристигане на автобусите и местоположението им.

Община Асеновград въвежда ново мобилно приложение, предназначено за пътуващите с градския транспорт в града. Идеята е това обновяване да подобри удобството на хората. Разработеното приложение е за мобилни устройства. Чрез него, ползващите градските автобусни линии, ще могат да виждат в реално време местоположението, маршрутите, разписанията и периода, след който даден автобус пристига на избрана от потребителя спирка. Новото приложение вече е достъпно за всички жители и гости и включва петте автобусни линии, обслужващи града. Намира се чрез търсачката на Google, като напишете: Градски транспорт на живо (https://livetransport.eu/#/cities – и избирате Асеновград).

Необходимо е приложението да премине тестовия режим, в който се намира в момента, за да бъде официално пуснато в експлоатация. Във времето на тестването му, община Асеновград разчита на пътуващите по градските автобусни линии, да сигнализират при неточности и разминавания между реалната работа на рейсовете и показаното online. Целта е да се отстранят всички грешки и неточности и приложението да бъде изцяло в полза на хората. Всеки може да си го свали на началния екран или да го инсталира на своето мобилно устройство. И още – потребителите имат възможността да се локализират по местоположение и да видят коя е най-близката до тях автобусна спирка в съответната посока, както и след колко време ще пристигне автобусът до нея. Легендата на цветовете е както следва: зелено – движи се в график; червено – закъснява; оранжево – подранява. Обозначението в бяло изобразява точното местоположение на автобуса.

Следващото планирано обновление, касаещо градския транспорт на Асеновград, е монтирането на дигитални табла по спирките, които ще информират гражданите за разписанията и времето за пристигане на автобусите. Една от целите на нововъведенията е да се увеличи интересът на пътуващите и да се стимулират все по-често да започнат да ползват автобусите, които са изключително комфортни, удобни и точни. Идеята е по този начин да се намали и автомобилният трафик в града.