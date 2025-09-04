Асеновград отбелязва 140 години от Съединението на България

Тържественото честване започва още в навечерието на празника.

Община Асеновград чества 140 години от Съединението на България.

Ето и цялата ПРОГРАМА:

05.09.25 г. (петък )

– 10:00 ч., с. Конуш – пред църквата „Св. Атанасий”: Поднасяне на цветя в знак на признателност пред паметната плоча на участниците в Конушенската чета.

– 12:00 ч., с. Новаково – пред паметника на поп Ангел Чолаков: Поднасяне на цветя в знак на признателност.

06.09.25 г. (събота)

– 10:00 ч., парка срещу гарата: Поднасяне на цветя в знак на признателност пред паметната плоча на Пере Тошев. Слово ще изнесе Иван Дуков – директор на Исторически музей – Асеновград.

– 10:45 ч., пред служебния входа на община Асеновград: Безплатно раздаване на знамена за граждани.

– 11:00 ч., сцената на пл. „Акад. Николай Хайтов”: Ритуал по издигане на националното знаме. Празничен концерт с патриотични и популярни български песни. Участват Станислава Димитрова – солист на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България, и Мъжка формация „Кантус“.

