АСЕН РАДУЛОВ ОТ БАНСКО С ВТОРО МЯСТО В НАЙ-ЕКСТРЕМНОТО ПЛАНИНСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – PIRIN ULTRA 2025

Със силен характер, желязна воля и изключителна физическа подготовка, Асен Радулов от клуб ,,АлПиринСки“ – Банско, завърши на второ място в едно от най-тежките и престижни състезания по планинско бягане в България – Pirin Ultra 2025.

В епичното, дълго 38 километра и най-трудното от всички трасета, Асен Радулов показа изключителна устойчивост и борбен дух. Преодолявайки острите ръбове, каменистите улеи и техничните пътеки на Пирин планина, той не само защити честта на своя роден град, но и заслужено се качи на второто стъпало на почетната стълбичка – едно постижение, което говори за високо ниво на подготовка и професионализъм.

Pirin Ultra събира всяка година най-добрите планински бегачи от страната и чужбина и е известен със своята екстремна трудност и сурови условия. Това прави постижението на Асен Радулов още по-впечатляващо и достойно за уважение.

