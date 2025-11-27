Артистичното бургаско дуо Пол и Реми с два медала от американското първенство по пясъчни скулптури

Реми Хогард спечели два медала на Американското първенство по пясъчни скулптури като представител на България!

Нейната скулптура Purrfect Love получи наградата на публиката в категория Master solo. Спечелен е и медал на състезанието по бърза скулптура Quicksand, в което художниците имат 10 минути, за да издълбаят скулптура по тема, избрана от публиката. Медалът означава сигурна покана за състезанието догодина.

Бургаската двойка художници току-що се завърна в любимия си Бургас след турне по пясъчни скулптури във Флорида, САЩ. Те участваха в два престижни международни фестивала: Международния фестивал за пясъчни скулптури Siesta Key Crystal Classic и 35-ия годишен американски шампионат по пясъчни скулптури на плажа Форт Майърс.

На Siesta Key Crystal Classic Пол и Реми участваха в състезанието по двойки и създадоха природна сцена, вдъхновена от колонията от сурикати в зоопарка в Бургас, със заглавие „Да се ​​грижим един за друг“.

„Наблюдавахме колонията от сурикати в Зоопарк Бургас и видяхме как действат и се движат като група, семейство, те винаги се грижат един за друг. Възрастните се редуват да наблюдават и обгрижват, докато бебетата и останалата част от групата могат да се хранят и да играят на сигурно място. Можем да вземем пример от сурикатите, грижейки се един за друг за благополучието и щастието на цялата група. И сурикатите, разбира се, са супер сладки, наистина ни хареса да извайваме цели 40 от тези малки същества. Публиката много се наслади на скулптурата, чухме ги да казват „Ооооооооо“ и „Вижте ги всички, изглеждат сякаш се движат, толкова са реалистични!“, споделя Реми.

В Американското първенство по пясъчно скулптуриране двойката се състезаваше и един срещу друг в категория „Соло“. Пол създаде голяма вълна със зашеметяващи 50 делфина, плуващи към публиката, спираща дъха сцена. Реми, от своя страна, направи голямо момиче, гушкащо котка, с много емоция, детайли и текстура.

Публиката усети силно въздействието на тази сцена и откликваше с възгласи като: „Вижте котката, това е невероятно! Вижте всички детайли, вижте всички текстури! Котката изглежда толкова пухкава, обичам котки!“.

Така скулптурата заслужено се превръща във фаворита на публиката, като официалното класиране от снощи отличава Purrfect Love с първото място: „Благодаря ви много, мили хора, за вашата подкрепа и любов, наистина го усетих на фестивала и онлайн. Благодаря ви за подкрепата, направих тази скулптура за всички вас. За да донесе любов и нежност и посланието за грижа един за друг и уют. Тази скулптура се получи наистина добре, хареса ми да работя по нея, тя искаше да се роди. Благодаря на красивата Флорида, имахме два страхотни фестивала, благодаря ви за гостоприемството и ще се видим догодина.“, споделя още Реми.

Двойката вече се завърна в Бургас и с голям ентусиазъм продължава работа по настоящите си проекти в града – очакват ни скулптура на капибара в Зоопарка в Бургас, изработена от бетон (преди това е направена реалистична скулптура на костенурка в Зоопарка като подарък, която сега е любимо място за снимки), обичаната Коледна пясъчна скулптура в центъра на града и много други. Скулптурата тази година ще бъде позиционирана на ново централно градско място, като ще бъде част от атракциите от Коледната програма на Община Бургас.

Припомняме големия успех на скулптурата на Рождество Христово миналата година, превърнала се в обичан символ, морски акцент към празненствата и уникално по своя вид изкуство в урбанистична среда.

