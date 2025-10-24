Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ МКБППМН/ поднови Арт терапевтичното ателие ,,Цветни емоции „, което се провежда в Музей галерия “Петър Пиронков” в кв. Устово.

Това съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

В мероприятието участваха учениците от 6 и 7 клас при СУ „Св.Св Кирил и Методий“- Смолян.

Водещи на събитието бяха психолозите Елена Бончева, Павлина Красина и художникът Петър Пиронков.

За организаторите е важно децата да бъдат включени в интересни и образователни занимания. Да получат информация как да поставят граници и да се справят в ситуации на гняв, разочарования и агресия.

Как може едно негативно преживяване да бъде трансформирано в нещо положително и емоционално съзряващо, коментира целта на Арт терапевтичното ателие Алексиева.

