Аромат, традиция и фолклор: старозагорското село Змейово празнува с прочутия си пелин

Местни майстори ще представят своите напитки пред експертно жури, което ще оценява пивкостта, цвета, бистротата и аромата.

Празникът на пелина ще събере жители и гости на село Змейово на 20 декември 2025 г. Гостите ще се насладят на характерния аромат на наложения Змейовски пелин, богата фолклорна програма, дегустация на пелин и кулинарни изненади. Началото на празника ще бъде в 10:00 ч. пред читалището в селото.

Събитието се организира от Народно читалище „Пробуда – 1928“ – с. Змейово и Кметство с. Змейово, с подкрепата на Община Стара Загора. Празникът е сред най-разпознаваемите местни инициативи и съхранява над 100-годишната традиция на прочутия Змейовски пелин.

И тази година централно място в програмата заема конкурсът за най-добър пелин. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди. В тазгодишното издание организаторите са предвидили да връчат и допълнителна награда от свое име.

Във фолклорната програма ще се включат фолклорни състави от област Стара Загора и оркестър „Казанлък“, а настроението ще бъде гарантирано с разказите на примата на родопския хумор Веселина Бабаджанкова.

Организаторите споделят, че традицията все повече се налага сред младите жители на селото, като тази година се очакват и посетители от други градове в страната.

