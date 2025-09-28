Арменски творчески заряд огласи Бургас

Арменският фестивал „Ереван в Бургас“ прикова вниманието на малки и големи, от близко и далече.

Пъстрата културна програма обедини градовете Бургас, Варна, Русе, Шумен. Партньор на Народно читалище „Ереван 2022“ е Община Бургас, а мероприятието е в подкрепа на черноморската ни перла за Културна столица през 2032 година. Поводът е годишнината от Независимостта на Армения – 21 септември и Независимостта на България – 22 септември. Началото бе дадено с патриотично шествие- с флаговете на България и Армения, както и инструментални изпълнения. Маршрут: от арменската църква – до паметника на признателните арменци към българския народ в Морската градина. Мястото не е случайно. Преди близо 100 години, арменските бежанци участват дейно в сътворяването на Приморския парк. Които са имали възможност- със средства, а които не – с доброволен труд. Певческата и танцувална програма бе на сцена „Охлюва“, а творческата компилация бе оценена високо. За водещият Кеворк Дадурян, емоцията бе двойна, заради имен ден. Зам.- кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева изказа признателност и подкрепа към арменската общност като изведе на преден план нейните заслуги през вековете. Цветя и венци имаше и от името на кмета Димитър Николов. Обратният жест бе от Ховсеп Мелконян, Сърпухи и Пегрухи Мелконян и Ани Джаникян – открояващ плакет, грамота и поздравителен адрес. Друг акцент във фестивала бе благотворителен кулинарен базар с традиционни арменски специалитети. Средствата традиционно са за подпомагане работата на НЧ Ереван 2022 и респективно танцовите и певчески състави „Нур“.

