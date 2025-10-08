Архивът в Габрово отбелязва 66 години и професионалния си празник

Дигитализацията и съхраненото в институцията изкуство – сред акцентите на празника © ДА – Габрово

Държавен архив – Габрово ще отбележи професионалния празник на българския архивист и 66-годишнината си в петък, 10 октомври 2025 г., от 15:00 часа в административната сграда на ул. „Чардафон“ № 17.

Институцията, която е пазител на документалното богатство на Габровска област, съхранява документи от 2 878 линейни метра в 2 573 архивни фонда и 347 233 архивни единици, 1 402 частични постъпления и 1 361 спомена. По тези показатели се нарежда на едно от първите места сред останалите областни архиви в България.

По време на събитието архиварите ще представят работата си по дигитализацията и обработката на документи, постъпили от дарения. Габровският архив е сканирал 3 710 изображения и е изготвил 560 описания (метаданни) към тях. От началото на годината са регистрирани над 3 500 разглеждания на снимки и документи в локалната информационна система. В нея вече са достъпни за разглеждане 16 490 изображения с 5 845 описания, изготвени от експертите в габровския архив.

Обработените лични фондове през годината са на журналиста и публицист Илия Пехливанов и на писателя и пощенски служител Георги Парасков. Така в научен оборот ще бъдат още два лични фонда към общо над 200 от този вид, съхранявани в Архива. Оттам поясняват, че обработката на тези документи изисква много време, професионални умения и познаване на сферите, в които е работил и творил съответният човек.

Акцент в празничната програма ще бъде и изложбата с оригинали „Изкуството в архива“. Сред писмата, протоколите, плановете, отчетите, докладите, снимките в хартиен и дигитален вид има и художествени произведения – акварели, графики, шаржове, които също разказват интересни истории. Те са свидетелства на времето, които носят духа на епохата, личния почерк на твореца и неповторимата връзка между изкуство и история. Съхраняват се в личните фондове на Богомил Даскалов, Иван Начев, Цаньо Антонов, Пенчо Кулеков, Николай Попов, Ботьо Ботев, Веселин Василев и Илия Пехливанов. Голяма част от подбраните творби са дело на самите личности, а други са постъпили в техните фондове като дарения. Изложбата може да бъде разгледана до 20 октомври 2025 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

