Архиерейско богослужение пред празника на Рождество Христово в Пловдив

На 24 декември с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, отслужи последованието на предпразничните богослужения – Утреня, Царски часове и Вечерня със света Василиева литургия в митрополитския храм „Св. вмчца Марина” в Пловдив.

С епископа в съслужение бяха архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник и председател на храма, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, храмовото духовенство и дякони, водени от митрополитския протодякон Илиян Александров.

На богослужението се прочетоха четива и пророчества от Стария Завет, свързани с Рождеството на Спасителя. Клиросните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

Множество християни дойдоха в благолепно украсения митрополитски храм, за да отправят молитвата си пред светлия празник.

В края на св. Литургия Белоградчишкият епископ Поликарп се обърна към боголюбивия народ с тържествено слово за настъпващия празник Рождество Христово. Първият викарий поздрави присъстващите по случай идващите Рождественски празници, преподаде архипастирския благослов на Високопреосвещения митрополит Николай и благопожела на всички смирено сърце, бодър дух и трепетно преживяване на славното Рождество Христово.

