Архиерейски богослужения за празника Рождество Богородично в Ловчанска епархия

13 Неделя след Петдесетница – Неделя преди Въздвижение, Предпразненство на Рождество Богородично, св. божествена Литургия в манастира „Рождество Богородично – Ястреб“, намиращ се близо до с. Сливек, беше възглавена от Високопреосвещения Ловчански митрополит Гавриил.

На архиерея съслужиха ст. ик. Вениамин Павлов, с чиито усилия древната света обител беше изцяло възстановена, свещеноиконом Тихон Борисов и дякон Андроник Попов. 

Митрополит Гавриил произнесе слово, посветено на Рождество Богородично и раздаде нафора.

На следващия ден – Рождество на Пресвета Богородица, Ловчанският митрополит Гавриил оглави св. Литургия във Врачешкия девически манастир „Св. 40 мъченици“. На владика Гавриил съслужиха ст. ик. Емил Якимов, свещеноиконом Николай Петров и дякон Андроник Попов. 

Архиереят поздрави майка Касиана, отците и многобройните присъстващи християни за празника и произнесе проповед. След св. Литургия в двора на светата обител владиката отслужи водосвет.

