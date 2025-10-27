Архиерейски богослужения за празника на св. вмчк Димитър

На 25 октомври беше отслужена св. божествена Литургия в посветения на св. великомъченик Димитър храм в с. Хлевене, Ловчанска духовна околия.

Литургията беше оглавена от Високопреосвещения Ловчански митрополит Гавриил. На архиерея съслужиха председателят на храма ст. ик. Любомир Казашки и дякон Андроник Попов.

Митрополит Гавриил произнесе проповед за празника и раздаде нафора и иконки на св. вмчк Димитър.

Тази година се навършват 160 години от освещаването на църквата „Св. вмчк Димитър“ в с. Врачеш, Ботевградска духовна околия. Красивият храм отбеляза своя юбилей и храмов празник на 26 октомври с архиерейска св. божествена Литургия, възглавена от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил в съслужение със своя викарий Константийския епископ Михаил. На архиереите съслужиха ст. ик. Борис Петров – архиерейски наместник на Ботевградска духовна околия, свещеноиконом Димитър Гечовски – председател на храма, свещеноиконом Николай Петров и дякон Андроник Попов. Песнопенията на клира бяха изпълнени от монахини на Врачешката св. обител.

Владика Гавриил произнесе проповед, честити юбилея на свещеника, на църковното настоятелство и на жителите на с. Врачеш. Беше раздадена нафора и иконки на св. вмчк Димитър. След богослужението пред храма беше отслужен водосвет.

