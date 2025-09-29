Архиерейска вечерня в храм „Св. Георги Победоносец“, гр. Костенец

В храма, посветен на св. вмчк Георги Победоносец в гр. Костенец, Ихтиманска духовна околия, бе отслужена възкресна архиерейска вечерня.

Преди нея с лития до храма бе посрещнато копие на чудотворната икона на светеца от Зографската светогорска обител, наречена „Аравийска“.

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил вечернята бе оглавена от Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – викарий на Софийския митрополит, в съслужение със ставрофорен иконом Пламен Димитров – архиерейски наместник на Ихтиманска духовна околия, свещеник Константин Атанасов – председател на храма, свещеник Тодор Тодоров, свещенството на Ихтиманска духовна околия, както и дякон Борислав Василев и дякон Димитър Стефанов.

Песнопенията на вечернята бяха изпълнени от хор „Свети Цар Давид“, а десетки местни християни и гости на града съучастваха молитвено.

Отслужен бе и чинът на петохлебието за здраве и благословение на всички присъстващи.

В края на вечернята епископ Йоан преподаде патриаршеския благослов на събралите се християни. Владиката припомни в словото си за живота и чудесата на св. преп. Харитон Изповедник, честван в неделния ден, и сподели: „Макар да нямаме външни гонения, каквито той, ние също имаме свои гонители и разбойници, които ни оковават и ни хвърлят в пещера, където няма Христова светлина. И тези наши разбойници и гонители се наричат страсти. Те ни владеят и ни заставят, връзват ни и ни оковават така, че собствената ни воля не може да се противопостави на тяхното робство. Обаче онези, които искрено обичат Бога и желяат да се освободят от тези страсти, Бог им дава сила и Божественият промисъл ги избавя от тези поробители на човешката душа. И средствата, с които Бог е отредил това да се става, не са само нашата воля, която наистина е необходима, но и тайнствата на Църквата… Христос ни е дал тайнството на покаянието и изповедта, тайнството на светата Евхаристия“.

Владиката разказа и за традиционната лития с иконата на св. Георги от Зографския манастир до параклиса на отсрещния хълм на Света Гора. „Сега, когато копие от иконата се намира в този храм в гр. Костенец, от вашата крепка вяра и топла молитва зависи тя също така да бъде и чудотворна“, сподели епископ Йоан и благодари на игумена на светогорската обител, на духовенството, певците и всички присъстващи в храма.

Текст: Пламен Михайлов

Снимки: Александър Станковски, Ихтиманска духовна околия

