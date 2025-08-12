Архиерейска вечерня и Молебен канон в столичния храм „Св. Николай Мирликийски“

Вечерта на 11 август, съгласно програмата на Софийска митрополия за съборните богослужения по време на Богородичния пост, в столичния храм „Св. Николай Мирликийски“ в кв. „Връбница“, бе отслужена архиерейска вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица.

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, тя бе предстоявана от Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит.

В съборната молитва към Божията Майка – закрилницата на човешкия род, взеха участие ставрофорен иконом Кирил Дидов – духовен надзорник на Софийска епархия, иконом Методи Корчев – председател на храма, иконом Валентин Тупаров – председател на храм „Възнесение Господне“, протойерей Венцислав Тонев и свещеник Йосиф Стоименов.

Църковните песнопения бяха изпълнени от столични духовници и храмови певци, ръководени от о. Кирил Дидов. След богослужбата, с пастирско слово към вярващите се обърна епископ Исаак, който говори за настоящия духовен пост и за духовната висота на Майката Божия. В края на словото си той благопожела:

„Нека Бог по нейните молитви да ни милува, нека да се укрепваме във вярата чрез лъчите, които самата тя разпръсква, простирайки своите ръце над целия човешки род. Нека Бог да направлява стъпките ни в доброто и полезното, а ние да се постараем не само в този период, но и през цялата година, през всеки един миг на нашия живот да ѝ благодарим, да я възпяваме и да бъдем добродетелни, каквато е била и тя. Да изпълняваме Божия закон и така усъвършенствайки се да достигнем до богопознание. Бог да ни възнагради и да получим всички обещани от Него блага, и най-вече – спасение на нашите души! Нека още веднъж да кажем: „Пресвета Богородице, спаси ни! Майко на нашия Бог, помилвай ни! Моли Твоя Син и наш Бог за нашите души! Амин“.

Владиката представи на църковното изпълнение гостуващата от Украйна икона на Божията Майка „Геронтиса“, която съпътства съборните молитвени последования в Софийска епархия през дните на Богородичния пост и отново насърчи християните към духовен труд в дните на спасителния подвиг.

Като председател на църковното настоятелство иконом Методий Корчев благодари на владиката за архиерейската богослужба и чрез него на патриарх Даниил, който благослови да бъде отслужено за първи път това Богородично последование в храм „Св. Николай Мирликийски“. Като му отправи благопожелания, отецът подари на владиката за молитвен спомен специално изсечен по повод 100-годишния юбилей на храма медал с образа на св. Николай Мирликийски, изработен от мед, сребро и злато.

След богослужението в храма, отец Генади Мартинов запозна владиката и присъстващия народ с проекта за строеж на българските светини в град Арциз и дълго разговаряха за началото, трудностите и реализацията му до този момент.

Текст и снимки: Весела Игнатова

