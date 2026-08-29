Архиерейска света Литургия в Созопол в деня на св. Йоан Кръстител

Сливенският митрополит Арсений възглави богослужението в храм „Св. св. Кирил и Методий“, където се съхраняват частици от мощите на Господния Предтеча

На 29 август, когато Православната църква възпоменава Отсичането на честната глава на св. пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан, в храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Созопол беше отслужена архиерейска света Литургия.

Денят има особено духовно значение за морския град, тъй като в храма се съхраняват частици от светите мощи на св. Йоан Кръстител, открити през 2010 г. при археологически проучвания на остров Св. Иван край Созопол от екипа на проф. Казимир Попконстантинов.

Митрополит Арсений възглави светата Литургия

Божествената литургия беше възглавена от Сливенския митрополит Арсений.

В съслужение с него участваха архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Павел Гърбов – епархийски съветник, иконом Димитър Попов – председател на храма и архиерейски наместник на Малкотърновската духовна околия, протойерей Димитър Попов и архидякон Поликарп.

Богослужебните песнопения бяха изпълнени от иконом Атанас Чулаков, Александър Учиков и Тодор Тодоров.

Сред присъстващите на богослужението беше заместник-кметът на община Созопол Андрей Николов, както и множество миряни.

Пример за вяра, смелост и отстояване на правдата

В края на светата Литургия митрополит Арсений се обърна към духовенството и вярващите с архипастирско слово, посветено на живота, пророческото служение и мъченическата смърт на св. Йоан Кръстител.

Архиереят припомни живота на Господния Предтеча, изцяло отдаден на Бога и на подготовката на човешките сърца за идването на обещания Месия.

Св. Йоан Кръстител остава през вековете образец на непоколебима вяра, духовна смелост и безкомпромисно отстояване на правдата, беше подчертано в словото.

Неговият пророчески глас не замлъква дори пред властта, а мъченическата му смърт се превръща в свидетелство за вярност към Божията воля независимо от цената.

Призив към покаяние и духовно обновление

Възпоменаването на мъченическата кончина на св. Йоан Кръстител поставя пред християните въпроса доколко са готови да останат верни на Божиите заповеди дори когато това изисква смелост, жертва и отказ от компромис.

Митрополит Арсений призова вярващите да пазят жив в сърцата си призива на св. Йоан Кръстител към покаяние и духовно обновление и да го претворяват в ежедневния си християнски живот.

За Созопол празничното богослужение носи и особена символика заради съхраняваните в града частици от мощите на светеца, превърнали храма „Св. св. Кирил и Методий“ в значимо място за поклонение.

Снимка: иподякон Рафаил Янакиев