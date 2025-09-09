Архиерейска света Литургия в храм „Св. св. Константин и Елена“ – град Балчик

На 7 септември – 13 Неделя след Петдесетница. Неделя преди Въздвижение – в гръцката църква „Св. св. Константин и Елена“ в Балчик беше отслужена празнична архиерейска света Литургия, давайки началото на 18-то издание на Международния фестивал на младите в изкуството Виа Понтика, който се провежда в морския град от 7 до 14 септември.

Културното събитие включва богата палитра от концерти, театрални спектакли, премиери на книги, кино прожекции, изложби.

Празничното богослужение беше възглавено от ректора на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ Негово Преосвещенство Знеполския епископ Мелетий. В съслужение с него бяха председателят на храма ставрофорен иконом Стратия Иванов – епархийски съветник, протойерей Яков Янков, свещеник Венцислав Георгиев и дякон Георги Нейчев.

Множеството християни дошли в благолепния храм се насладиха на празничните песнопения, изпълнени от младежкия хор на духовното училище с диригент Николай Георгиев. Възпитаниците на Семинарията поздравиха присъстващите и след края на светата Литургия с две песнопения, едното посветено на празника Петдесетница, а другото – на покровителя на българския народ свети Йоан Рилски Чудотворец.

Епископ Мелетий изказа своята благодарност към Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан за поканата, подкрепата и гостоприемството. Той засегна и основните теми в евангелското и апостолското четива в Неделята преди празника Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен, а именно за това всеки да носи своя кръст с упование и вяра в Божия промисъл.

Цялата проповед на Знеполския епископ Мелетий вижте в официалната страница на Варненска и Великопреславска света митрополия във Facebook.

Фотогалерия

Изготви: Георги Великов

Facebook

Twitter



Shares