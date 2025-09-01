Архиерейска света Литургия в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

На 1 септември, когато Православната ни църква чества празника на преп. Симеон Стълпник и началото на Индикта – Църковната нова година в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ бе отслужена тържествена света Литургия от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който съслужи със ст. ик. Стефан Стайков – председател на църк. настоятелство при академичния параклис, ст. ик. Михаил Михайлов, протойерей д-р Сава Кокудев, свещ. Христо Асенов – ефимерий на академичния параклис и дякон Георги Нейчев. Песнопенията бяха изпълнени от студенти и преподаватели във факултета, водени от доц. д-р Любомир Игнатов.

„Традиция е в началото на църковната нова година да започнем с молитва, защото всички, които живеем в светата Църква, разбираме, че вярваме или не вярваме, искаме или не искаме живеем живота си в светата Литургия и чрез нея ние носим отпечатъка на homo liturgicus. Друг е въпросът обаче, когато става дума за редицата изпитания, пред които е поставен човекът и за всички онези предизвикателства, които животът предлага в различно време, на различно място. И гледайки нашата настояща жалка действителност виждаме, че тези предизвикателства са повече от хубавите неща и, че светата Църква, като чадолюбива майка на всяко време е призовавала своите чеда, както и се е грижела за тях“, каза в словото си митрополит Йоан пред академичната общност и новопъстилите студенти в задочна форма на обучение, които днес започват своите лекции.

„Човек преминал през тази сграда (Богословския факултет бел. ред.) носи печата на свети Климент. Лесно се критикува и лесно се съди, защото не виждаме себе си. Много по-лесно е да видим чуждите грехове и чуждите недостатъци, обаче когато опре въпросът да видим себе си и да се борим със себе си – там сме напълно загинали ако не е Божията благодат на помощ и ако не е онова велико учение на светата Църква“, каза още митрополит Йоан и допълни, че центърът на нашия живот като християни е Спасителят Иисус Христос „към, Когото сме се прилепили още от своето кръщение“.

Негово Високопреосвещенство преподаде архипастирския благослов и поздрав на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, като пожела на преподавателите и на студентите да имат успешна година в усърдие и старание за придобиване на новите знания. Митрополит Йоан призова студентите винаги да четат Свещеното Писание, както и творенията на светите отци и богослови.

„Молитствам от Бога много здраве. Имате нашето уважение, имате нашето съдействие във всяко отношение“, каза още в словото си митрополит Йоан.

От името на академичната общност доц. д-р Ивайло Найденов – декан на Богословския факултет благодари на митрополит Йоан за неговото духовно наставничество и грижа, които той проявява към Богословския факултет, както и изрази надежда настъпването на новата академична година да бъде успешна и ползотворна.

Официалното откриване на академичната 2025/2026 учебна година ще се случи на 1 октомври с архиерейска света Литургия в академичния параклис „Св. Климент Охридски“ на Богословския факултет.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

