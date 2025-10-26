Архиерейска света литургия по повод Димитровден в Пещера

На Димитровден, в църквата „Свети Димитър“ в гр. Пещера, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай отслужи тържествена Архиерейска света литургия.

При влизането си в храма, владиката беше посрещнат от малките пещерски деца с букети цветя, което трогна дядо Николай. Той отвори сърцето си за топлия прием и им пожела: „Нека растете здрави, усмихнати и добри, под грижите на своите родители. Бог да ви благослови!“

На богослужението присъстваха кметът на Община Пещера Йордан Младенов, заместник- кметът Гълъбина Карамитрева, секретарят на Общината Галя Стоянова и председателят на Общинския съвет Васил Филев.

Сред гостите бе и областният управител на област Пазарджик Валентина Кайтазова, която пристигна за да запали свещ и да се помоли за здраве и благополучие на жителите на общината.

Десетки жители на Пещера се събраха в храма, за да се помолят редом до владиката и духовниците от Пещерската и Пловдивската епархии. Те получиха благопожеланията на митрополит Николай, който ги призова да бъдат добри, мирни и духовни християни.

По време на празничната служба в лоното на Църквата бяха въведени и близнаците Йоан и Анабел Гюрови, които бяха кръстени лично от Негово Високопреосвещенство.

След края на литургията владиката отправи специално обръщение към кмета Йордан Младенов:

„Дерзайте, г-н Младенов. Вие сте добър човек и почтен стопанин на града. Почитан и уважаван човек като вас е скъп приятел както на нас, така и на Църквата. Вие помагате храмовете в града да са в този прекрасен вид, грижите се християните да живеят в добри условия и в приветлив град.“

Митрополитът благодари и на председателя на Общински съвет- Пещера Васил Филев за добрите решения, които се приемат в полза на жителите на града.

Празничната служба завърши с музикален поздрав в двора на Архиерейското наместничество.

Общинска администрация Пещера изказва своите най- искрени поздравления и благопожелания към всички носещи името Димитър за здраве, щастие и благоденствие. Нека празникът на Свети Димитър да донесе мир, сила и вдъхновение на всички в нашата община!

Facebook

Twitter



Shares