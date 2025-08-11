Архиерейска света Литургия на 9 Неделя след Петдесетница в храм „Успение Богородично“ – град Каварна

На 10 август Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан възглави божествената света Литургия в храм „Успение Богородично“ в град Каварна.

В съслужение с архиерея бяха архиерейският наместник на Добричка духовна околия иконом Георги Дочев, председателят на храма ставрофорен иконом Василий Селемет, свещеник Венцислав Георгиев и дякон Георги Нейчев.

Песенно богослужението беше украсено от сборна група от клиросни певци под диригентството на Тодор Тодоров.

Благолепният храм беше изпълнен от множество християни, които видяха пострижението на Цветан Митев за четец, певец и свещоносец.

Проповедта на Негово Високопреосвещенство вижте тук:

Изготви: Георги Великов

