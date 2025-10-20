Архиерейска св. Литургия за храмовия празник на църквата „Св. Йоан Рилски“ в Тетевен
На 19 октомври, за празника на покровителя на нашия народ – Преподобни Йоан Рилски Чудотворец, св. Литургия в посветения на светеца храм в тетевенския квартал Полатен беше възглавена от Високопреосвещения Ловчански митрополит Гавриил.
На владиката съслужиха предстоятелят на храма и архиерейски наместник на Тетевенска духовна околия ст. ик. Борис Борисов, ст. ик. Павел Лалев и дякон Андроник Попов.
Митрополит Гавриил честити празника на присъстващите християни, произнесе проповед и раздаде нафора.
По инициатива на митрополит Гавриил тази година бяха нарисувани и дарени икони на иконостаса на храма.