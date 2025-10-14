Архиерейска св. Литургия в столичния митрополитски храм „Св. Петка“ – Стара

Имайки примера на света Петка-Параскева и черпейки от нейната сила и молитвена подкрепа – да се стараем повече в духовния живот.

Да не пропускаме богослужението, защото светите Тайни са стълбовете, които укрепят Църквата. Никога да не пропускаме в своята ежедневна молитва да помолим и преп. Петка да се помоли за прощаване на нашите грехове, за вразумление – да имаме духовно разсъждение и да разбираме какво е добро и лошо, защото наистина времената са лукави“, каза в словото си Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод след края на тържествената света литургия по повод празника на света Петка Българска.

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, той възглави светата Литургия в столичния митрополитски храм „Св. Петка“ – Стара, като съслужи със ставр. ик. Николай Николов, предстоятел на храма, ставр. ик. Александър Георгиев, ставр. ик. Василий Сарян, свещеник Станислав Иванов, свещеник Анастасий Николов и протодякон Деян Коруновски.

В края на светата Литургия епископ Герасим благодари за благословението да служи на храмовия празник на старинната столична църква, като преподаде и архипастирското благословение на патриарх Даниил.

„Света Петка освети Балканския полуостров надлъж и нашир със своята благодат, със своята молитва, със своята непреклонна вяра. „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си и Ме последва“ – това са първите думи, които съвсем младата Параскева чува в Божия храм, посветен на светите апостоли в град Епиват. Възпитана благочестиво, знаейки за Спасителя Иисус Христос от младини, кръстена в православната вяра тя направила тези първи крачки към храма, за да чуе благовестието и първите думи, които чула били именно тези – Да последва Христос“, каза още в словото си епископ Герасим и допълни, че любовта към Христос носи със себе си благодат, която сгрява сърцето и дава сили на тялото. Той припомни дивния живот на преподобната Петка Българска и нейните подвизи.

„Нищо материално не може да се сравни с Божията благодат, усещайки именно тази благодатна сила и наистина неземна и неизказана радост Параскева-Петка се възпламенила от тази Божествена любов към Своя небесен жених. Не искала да сключва брак и да живее в света, но тя поела кръста на подвижничеството“, каза още епископ Герасим и допълни, че света Петка се подвизавала именно по примера на древните свети отци – света Мария Египетска, св. Герасим Йордански, св. Зосима. „Подвизавайки се, тя се сподобила с този венец на доброволното мъченичество, за да не изгуби дара на благодатта, която усетила като малка в Божия храм“, допълни още епископ Герасим.

„Със своите свети мощи света Петка благославя целия Балкански полуостров и включително нашата родина. Цар Иван Асен взима мощите в Търново, където те престояват дълго време. Затова всеки от балканските народи претендира, че света Петка е негова – и българска, и румънска, и сръбска, но света Петка е Христова. Всичко каквото молите за спасение света Петка да ви даде и по нейните молитви да бъдем заедно с нея и ние в Царството Божие“, каза още епископ Герасим.

Тържественото богослужение завърши с многолетствие за Българския патриарх и Св. Синод, както и за всички празнуващи днес православни християни.

Текст и снимки: Ангел Карадаков

Facebook

Twitter



Shares