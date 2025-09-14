Архиерейска св. Литургия в храм „Св. Богородица“ – Сливен

На 13 септември в храм „Св. Богородица“ – гр. Сливен беше отслужена Архиерейска св. Литургия. Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, иконом Ангел Ангелов – духовен надзорник на Пловдивска митрополия, иконом Димитрий Пенков, протойерей Тихон Димитров, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Песнопенията на утринната и светата Литургия бяха изпълнени от иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков.

В края на богослужението митрополит Арсений произнесе проповед, в прослава на Божията Майка и припомни историята на светия Пояс – как през вековете е бил пазен в императорските дворци на Византия, а по-късно е обиколил Гърция, Грузия и Кипър.

Множество християни присъстваха на богослужението, за да се поклонят на светата реликва на Пресвета Богородица и да измолят от нея мир, здраве и небесно застъпничество.

В края на богослужението Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отправи благодарност към Димитриадския митрополит Игнатий за благословението светинята да бъде посрещната в Сливен, към протопрезвитер Христос и Геронтиса Нимфодора – игумения на манастира „Панагия Като Ксения“, както и към всички духовници, съслужили в празничната св. Литургия, и към благочестивия народ, изпълнил храма с молитвено присъствие.

Утре, 14 септември, в 15:00 ч. делегацията, носеща св. Пояс, ще отпътува към Бургас. Там от 18:00 ч. ще се проведе тържествено литийно шествие от катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ до храм „Св. Богородица“, където св. Пояс ще остане за поклонение на вярващите до 17 септември.

