Архиерейска св. Литургия в Бургас

В Неделята след Въздвижение, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас бе отслужена тържествена архиерейска св. Литургия. 

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство митрополита на Кастория Калиник от Гръцката православна църква в съслужение с Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и Преосвещения Белоградчишки епископ Поликарп – викарий на Пловдивския митрополит, както и със свещенството на храма и духовниците, придружаващи митрополит Калиник.

В края на св. Литургия митрополит Арсений приветства високия гост и съпровождащите го духовници, изказвайки благодарност за проявеното братолюбие и духовна подкрепа. От своя страна митрополит Калиник поднесе в дар на митрополит Арсений частица от светите мощи на преподобна София Клисурска – за благословение на епархията и за утеха на православните християни.

