Архиерейска св. Литургия и свещеническо ръкоположение в Бургас

На 10 август 2025 г., в Девета неделя след Петдесетница, в храм „Св. Богородица“ – гр. Бургас, бе отслужена Утреня, последвана от обновление на храма след извършените ремонтни дейности и Архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия и председател на храма, ставрофорен иконом Николай Димитров – епархийски съветник, иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, ставрофорен иконом Павел Гърбов – епархийски съветник, ставрофорен иконом Петър Радев от Старозагорска епархия, иконом Димо Вълчев, иконом Стелиян Кунев, иконом Василий Симеонов, протойерей Димитър Шумов, протойерей Радослав Величков, йеродякон Вартоломей, йеродякон Поликарп, дякон Владимир Рогачев и дякон Стоян Толев.

По време на св. Литургия дякон Стоян Толев бе ръкоположен в презвитерски сан.

Песнопенията на Утренята бяха изпълнени от иконом Атанас Чулаков, г-н Александър Учиков и г-н Щелян Димов.

В проповедта си митрополит Арсений обърна внимание към днешното евангелско четиво, като призова вярващите да живеят Божествения живот, да търпят, да прощават и да имат способността да обичат – защото това е върхът на истинското щастие. Владиката подчерта, че властта и земните блага не носят щастие, а правилното подреждане на духовните приоритети. Когато всичко друго остане на заден план и в центъра на живота ни е Христос, тогава човек може да бъде истински щастлив и да стане храм на Живия Бог.

В края на светата Литургия Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отправи поздрав към протосингела на епархията, архимандрит Димитрий, за положените усилия по ремонта на храма и проявеното търпение през целия процес. След поздрава владиката удостои протойерей Радослав Величков и протойерей Димитър Шумов с офикията „иконом“, като поощрение и им пожела да им е за усърдно служение на Божията нива.

