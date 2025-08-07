Архиерейска св. Литургия и храмов празник в параклиса „Преображение Господне“ в местността Крушунски водопади

Големият Господски празник Преображение Господне и тази година беше отбелязан в едноименния параклис до красивите Крушунски водопади с архиерейска св. Литургия, възглавена от Високопреосвещения Ловчански митрополит Гавриил.

На архиерея съслужиха предстоятелят на храма свещеноиконом Тихон Борисов, свещеноиконом Михаил Ковачев, свещеник Боян Боянов и дякон Андроник Попов.

Митрополит Гавриил честити празника, произнесе проповед и раздаде иконки на християните, и беше раздадена нафора.

