Архиерейска литургия и водосвет в столицата в чест на св. Серафим Софийски

На 1 декември Православната църква почита паметта на св. прор. Наум и св. Филарет Милостиви.

На този ден (по стар стил) през 1881 г. е роден и светителят архиепископ Серафим Богучарски и Софийски Чудотворец. В негова чест днес бе отслужена архиерейска св. Литургия в столичния храм „Св. Дух“, кв. „Надежда“.

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил богослужението бе предстоявано от Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит. Заедно с него съслужиха иконом Константин Вълчев – председател на храма, иконом Методи Корчев – председател на храм „Св. Николай“ в кв. „Връбница“, протойерей Стефан Тафров – председател на храм „Св. пророк Илия“ в кв. „Илиянци“, протойерей Йоан Маджуров от храмовото духовенство, свещеник Йосиф Стоименов – председател на новостроящия се храм „Св. Серафим Софийски“, свещеник Христо Димитров и дякон Димитър Стефанов.

Църковните песнопения на утренята и на Литургията бяха изпълнени от Марио Стоименов и клиросни певци.

В края на богослужението епископ Йоан отправи проповед към събралите се християни, в която говори за покайния призив на св. прор. Наум към ниневийци и за ролята на покаянието в поученията на св. Серафим Софийски:

„В ХХ век се роди едно ново учение, което заобикаля пътя на покаянието като път на връщане в лоното на Църквата. На днешния ден в гр. Рязан се ражда Николай Борисович Соболев, който след това като светител на Православната църква и като наш съгражданин изобличава този път, заобикалящ покаянието. А този път, заобикалящ покаянието, се нарича икуменизъм. В него се съдържа учение, че съединяването в Една Свята Църква може да стане без покаяние, но чрез механично свързване, чрез молитвено общение, чрез приспособяване и имитиране на любовта. Този път св. Серафим изобличи като път, който не води до нищо, а мами хората, които само чрез покаяние могат да се върнат в Православната църква… а не чрез претенция, особено такава, че римският епископ или папа има право и е над всички други епископи. Това учение е дълбоко погрешно и противоречи на съборността и на онова, което Господ Иисус Христос е предал на Своите апостоли, защото на никой от тях Той не е дал особени превъзхождащи другите апостоли прерогативи. Напротив, всички са били заедно, равни един на друг по своята чест, достойнство и власт“.

Владиката допълни: „Православната църква може и трябва да говори с инославните и да излага своето учение, и в рамките на това да свидетелства за истината, но няма никакво основание нито да влиза в евхаристийно или молитвено общение с клирици или духовенство на други християнски деноминации, нито пък да приспособява своя живот и празнична традиция с тях. Ето защо е толкова важно да си спомняме за делото, словата и учението на св. Серафим Соболев“.

След Литургията духовенството се отправи към новостроящия се храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“ в съседния кв. „Надежда“ 3, където отслужиха празничен водосвет. Епископ Йоан поръси със светена вода благолепната сграда и всички присъстващи, като им преподаде първосветителския благослов на Българския патриарх Даниил.

О. Константин и о. Йосиф благодариха на владиката и чрез него на предстоятеля на Българската православна църква – за духовната грижа към местните християни и за празничната архиерейска служба.

Текст и снимки: Пламен Михайлов

