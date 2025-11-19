сряда, ноември 19, 2025
Археологическият музей представя обновената си постоянна експозиция и нововъведения аудиогид

Регионален археологически музей – Пловдив има удоволствието да Ви покани на събитие за представяне на резултатите от приключения проект: „Обновяване на постоянната експозиция на РАМ – Пловдив и въвеждане на съвременни технологии за работа с публики“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

В рамките на проекта бяха реализирани дейности, свързани с обновяването на част от постоянната експозиция и въвеждане на съвременни технологии, които повишават  качеството на достъп до културното наследство и гарантират равнопоставеност в комуникацията за хора със специфични потребности.

По време на събитието ще бъдат представени основните резултати от изпълнението на проекта: обновената експозиция и нововъведения аудиогид.

Събитието ще се проведе на 20.11.2025 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в конферентна зала на Регионален археологически музей – Пловдив, пл. „Съединение“ № 1.

