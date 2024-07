Археологически комплекс „Калето“ в Мездра отпразнува 11 години от своето създаване

Една от най-атрактивните туристически дестинации в Северозападна България – Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра, отбеляза по подобаващ начин 11 години от своето създаване. Комплексът е изграден по Проект „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”, реализиран от Община Мездра през периода 2011-2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Тържеството започна с откриване на самостоятелна изложба живопис на 11-годишния Цветослав Николов. Експозицията включва 24 акварелни и маслени пастелни творби – пейзажи, портрети и фигурални композиции, на бъдещия петокласник в ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“. По този повод подрастващият художник беше поздравен от Светла Дамяновска – уредник на Градската художествена галерия, от своя ментор Снежана Петрова – уредник на Арт център „Калето“ и от заместник-кмета на община Мездра инж. Николинка Кътовска.

„Най-напред бих искала да се поздравим с 11-годишнината на Археологически комплекс „Калето“, каза в приветствието си инж. Кътовска. Това е място, което може да ни приобщи към една 70-вековна история. Място, където можем да релаксираме. Място, където можем да осмислим нашето време и времето на нашите деца.

Пример за това е Цеци, който днес откри първата си самостоятелна изложба. Искам да му пожелая успех и да продължи да рисува, защото го прави добре! Очакваме следващите емоции, които ще ни подариш с новите си картини!“

Празничната програма по случай 11-ия рожден ден продължи с още куп артистични изненади, поднесени по специален начин в подножието на античната и средновековна крепост „Калето“. На сцената се изявиха великолепните музиканти от Viagem ao Brasil, които потопиха зрителите в магията на стила Bossa Nova, талантливата вокална изпълнителка Джоана Савова, която изпълни емблематични песни от репертоара на Шърли Беси („Big Spender“), Ани Ленъкс („I Put a Spell on You”) и Кристина Агилера („Something’s Got a Hold on Me“ и „I Got Trouble“), както и младата фънк банда Funkilicious – големият победител с песента „Всичко по две“ в 55-ото издание на конкурса на БНР за нова българска поп и рок музика „Пролет`24”.

„Приятели, благодарим Ви, че сте с нас вече цели 11 години!, сподели по този повод в социалните мрежи екипът на Археологически комплекс „Калето“. Стартирахме едно нелеко начинание на 1 юли 2013 г. и оттогава „Калето“ в гр. Мездра се превърна в истинска Врата към Северозапада.

Дадохме първоначален творчески устрем на един млад наш съгражданин. Отидохме до бреговете на Рио де Жанейро, успяхме да се срещнем челно със Шърли Беси, Нина Симоун, Ани Ленъкс и Кристина Агилера, но в наш си вариант, а за финал изтъркахме подметките си от танци под звуците на фънк ритъм и мелодии и под звездите на нощна Мездра.

Доказахме, че „Калето“ е идеална зона за малки и средни събития. Благодарим от сърце на Община Мездра, Viagem ao Brasil, Funkilicious, Винарска изба „Шатони“, Хотелски комплекс „Ариел“, Джоана Савова, Снежана Петрова, на всички присъстващи, танцуващи и мечтаещи!

А на тези, които помогнаха 11 години Археологически комплекс „Калето“ с Viagem ao Brasil и Funkilicious да се случи – поклон!

Надяваме се да съберем достатъчно сили (и техника!), за да организираме други подобни мероприятия, чрез които „Калето“ да се превърне в естествен притегателен център за младежта и бъдещите жители на това прекрасно място, наречено Мездра.

Благодарим Ви!“

