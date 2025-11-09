Архангеловден в Асеновград

На 8 ноември земната Църква ликува заедно с небесната и прославя великия Архистратиг свети архангел Михаил – вождът на небесните сили и борец против духовете на тъмнината.

По случай празника Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска света Литургия в храм „Св. Архангел Михаил“ в Асеновград.

С владиката в съслужение бяха Смолянският епископ Висарион – втори викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Йордан Георгиев – архиерейски наместник на Асеновградска духовна околия, протойерей Никола Янев – епархийски съветник, свещеник Милен Недев – председател на храма, свещеници от духовната околия, митрополитският протодякон Илиян Александров и дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

В празничния ден в прегръдките на храма се стекоха десетки православни християни, които с едно сърце и едни уста изповядаха Символа на вярата и казаха Господнята молитва „Отче наш…“.

В края на Литургията архипастирят на Пловдивска епархия се обърна с вдъхновено слово, в което подчерта значението на Ангела пазител – онази сила, която е призована да ни помага и който е винаги с нас от деня на нашето кръщение до смъртта ни. Високопреосвещеният митрополит Николай благослови всички присъстващи и поздрави имениците.

Председателят на храма отец Милен Недев поднесе в дар на владиката архиерейски омофор и епитрахил с пожелание за многолетно и достойно архипастирско служение.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

